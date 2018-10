Steigerung nach der Pause

Im Handball-Duell der beiden Landesliga-Aufsteiger besiegte der TV Brühl den TSV Rot II verdient mit 31:25 (15:14). Der Erfolg ging durch die deutliche Leistungssteigerung vor allem im Abwehrbereich völlig in Ordnung.

Im ersten Durchgang war es eine Partie auf Augenhöhe (5:5, 8:8, 10:10), in der sich auch die Gäste in Szene setzten. Nach Wiederanpfiff zogen die Brühler um vier Tore davon (19:15). Rot machte sich jetzt nur noch sporadisch vom Druck der Gastgeber frei. Es scheiterte entweder am Abwehrverbund des TVB oder an Keeper Robin Faulhaber. Im Angriff waren neben Sven Gaisbauer, Oliver Palme und in Hälfte zwei auch Tobias Lüthke und Felix Gaa die treibenden Kräfte. Mit diesem Erfolg haben sich die Brühler in der Tabelle weiter Luft nach oben verschafft.

TVB: Faulhaber, Wild; Gaisbauer (7), Lüthke (4/1), O. Palme (5), Schwab (2), Gaa (2), T. Schuhmacher (1), J. Kraft (2), Noske (4/2), Dederichs (1), Sil. Schäfer, Häusler (3), Diehl. ako

