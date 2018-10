Steigerung reicht nicht

Handball-Landesligist TV Brühl hat es den Hausherren des TVG Großsachsen II mehr als schwer gemacht, die Punkte zu behalten, denn die Gäste unterlagen erst nach großem Kampf mit 28:30 (14:19).

Dabei sah in der ersten Halbzeit alles zunächst nach einem klaren Erfolg des TVG aus (14:6). Bis zu diesem Zeitpunkt bekam Brühl kaum einen Fuß auf den Boden, fand überhaupt nicht so recht ins Spiel. Eine deftige Abreibung stand deshalb zu befürchten. Doch eine Auszeit und eine Umstellung der Deckung auf eine 5:1-Formation brachten bis zur Pause einen ersten Erfolg in Form einer kleinen Verminderung des Rückstands.

Nach Wiederbeginn kam der TVB dann wie verwandelt auf die Platte. Die Abwehr stand sicher und die Angriffsaktionen wirkten nun klarer, besser strukturiert. Plötzlich bekamen die Hausherren Probleme und Brühl hatte erstmals ausgeglichen (19:19/35.). In dieser Phase waren die Gäste drauf und dran, die Partie umzubiegen, nutzten ihre weiteren Chancen aber nicht. Großsachsen legte erneut vor (22:20) und verteidigte diesen knappen Vorsprung. Die Nachlässigkeiten der ersten Hälfte hatten ein besseres Ergebnis verhindert.

TVB: Faulhaber, Wild; Lüthke (3), O. Palme (5), Gaa (2), T. Schuhmacher (1), Schwab (5), J. Kraft (1), Noske (4/4), Dederichs (2), Sil. Schäfer, Häusler (1), Diehl (4). ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.10.2018