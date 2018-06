Anzeige

Seit mehr als 20 Jahren ist die Spvgg 06 Ketsch II ununterbrochen ein fester Bestandteil in der Fußball-Kreisklasse A1. Jetzt scheinen alle Anzeichen dafür zu sprechen, dass der A-Liga-Dino diese Spielklasse erstmalig verlassen könnte.

Mit dem 2:1 gegen den FV Brühl II an Fronleichnam hat die Elf von Trainer Johann Strunk schon mehr als ein Bein in die Kreisliga gesetzt. Der kommende und letzte Gegner, das Schlusslicht TSG Eintracht Plankstadt II, scheint von der Papierform her nur noch eine Formsache zu sein. Doch Strunk warnt: „Es wird sauschwer. Wir können uns nur blamieren und uns selbst ein Bein stellen.“

Wie man an solche Aufgaben herangeht, damit haben die Ketscher in dieser Saison bereits bestens Anschauungsmaterial geliefert. In den bisherigen Spielen gegen die Mannschaften auf den Plätzen 8 bis 16 haben die Nullsechser in 17 Spielen nur einen Punkt abgegeben. „Die Jungs wissen das Spiel einzuordnen. Wir werden auf keinen Fall überheblich ins Spiel gehen“, weiß Strunk.