Stiefler aussortiert

Mittlerweile beginnen die Profifußballer wieder mit dem Ball im Freien zu arbeiten. Viele andere Sportarten wurden von der Corona-Pandemie hingegen ausgebremst. Sie sollen aber dennoch ihre Aufmerksamkeit erhalten und deswegen werfen wir auch diesmal wieder einen Blick ins Archiv.

8. April 2015: Der russische Schachgroßmeister Anatoli Karpow lässt die Schach-Vereinigung Hockenheim im Kampf um Platz drei in der Bundesliga zappeln. Immer wieder besteht Hoffnung, dass der mehrfache Weltmeister am Brett zum Zuge kommen könnte. Die Verantwortlichen sind am Ende aber auch häufig auf sich alleine gestellt. Trotzdem behaupten sich die Rennstädter in der Bundesliga Jahr für Jahr aufs Neue. Vor der Unterbrechung belegte die SVH den zweiten Platz. Karpow war bislang in dieser Saison noch nicht im Einsatz.

Weniger gerne wird sich Manuel Stiefler an die Zeit erinnern. Die schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich. Der Mittelfeldspieler, der damals das Trikot des SV Sandhausen trug, erhielt die Nachricht, dass er sich sein vorderes Kreuzband gerissen hatte. Stiefler galt als Publikumsliebling, sein Vertrag wurde jedoch später nicht mehr verlängert. Beim Wiedersehen im Februar sagte er, als er mit dem Karlsruher SC zu Gast war: „Man hat mich hängenlassen. Das habe ich nicht verdient.“ Beim KSC zählt er wieder zu den Leistungsträgern.

Außerdem gehen die beiden Schautanz-Talente Jana Ruddat und Emely Wiesemann von der TSV GymTa Altlußheim mit Rückenwind in die deutschen Meisterschaften. Sie feierten den Gesamtsieg in der Bundesrangliste.

Ketscherin bei Champions League

8. April 2010: Die Turnerinnen der DJK Hockenheim feiern einen gelungenen Einstand in die Verbandsliga und belegen in eigener Halle den zweiten Platz. Mit dabei waren damals Anna Dairetzis, Franziska Feith, Julia Beidinger, Martine Neuberger, Kristina Teichmann und Denise Herrmann.

Sabrina Walter, die Sportkeglerin aus Ketsch, war mit Bamberg in der Champions League nicht zu schlagen und Florian Willer vom SV Hellas Brühl erreichte den dritten Platz beim „Grand Prix International“ im belgischen Seraing.

