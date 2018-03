Stiefler und Co. richten Blick nach vorne

Anzeige

Die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga hatte sich Kenan Kocak weder dauernd angeschaut, als der SV Sandhausen weit oben stand, noch jetzt, als er sich eher nach unten orientieren muss. „Wir haben immer gesagt, dass wir von Spiel zu Spiel denken“, betont der Cheftrainer. Damit sei die Mannschaft grundsätzlich immer gut gefahren. An mögliche Tabellenkonstellationen zu denken, sei unnötig verschwendete Energie. Deshalb galt in den vergangenen beiden Woche die ausschließliche Konzentration dem Auswärtsspiel am Ostersonntag, 1. April (13.30 Uhr), beim direkten Verfolger, dem FC St. Pauli.

Die ärgerliche 2:3-Heimniederlage gegen Bochum sei deswegen auch nach ausführlicher Analyse schnell abgehakt gewesen. „Das können wir eh nicht mehr ändern,“ sagt Kocak. Bei den Spielern saß die Enttäuschung aber schon tief:. „Wir wollten unbedingt mit einem Sieg in die Pause gehen. Wenn man nach dem Spiel in die Gesichter in der Kabine geschaut hat, konnte man erkennen, wie schmerzlich diese Niederlage für uns war“, blickt SVS-Allrounder Manuel Stiefler zurück. Da sei selbst sein sehenswertes Hacken-Tor zur anfänglichen 1:0-Führung nur ein schwacher Trost gewesen. „Aber wir haben den Kopf schnell nach oben genommen und richten den Blick nach vorne“, sagt der 29-Jährige.

Und die Mannschaft habe die Länderspielpause gut genutzt und hart gearbeitet, unterstreicht Kenan Kocak, der in puncto Moral und Motivation ohnehin nichts auf seine Truppe kommen lässt: „Seit Monaten müssen wir einen Ausfall nach dem anderen hinnehmen. Wie die Spieler das immer wieder wegstecken und kompensieren, ist einfach fantastisch. Ich will eine Mannschaft sehen, die solche Schläge einfach so wegsteckt.“