Trainer Matthias Ebert: „Es macht einfach riesig Spaß mit dieser Truppe. Die Motivation aufrecht zu erhalten, das ist bei dieser Überlegenheit nicht einfach. Man muss sich im Training immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Ich bin froh, dass es Theo Holzmann gibt und er mich so unterstützt. Alle ziehen voll mit, die Kameradschaft ist riesig.“

Leonard Erni: „Ich freue mich über meine neue persönliche Bestleistung. Daniel Aubelj war wieder überragend. Man muss den großen Anteil von Theo Holzmann erwähnen, der ihn immer betreut.“

Lars Ebert: „Vor der Saison hätte niemand gedacht, dass wir am 17. Spieltag schon zehn Punkte Vorsprung haben. Ich bin sehr glücklich. Obwohl ich auswärts noch ein bisschen besser kegeln könnte, bin ich mit der Saison zufrieden. In der Schnittliste bin ich bester U 23-Spieler in der DCU. Nach dem Essen bei Christian Schwarz haben wir noch ein bisschen in der Classic-Arena gefeiert. Ich war um 2 Uhr zu Hause …“ mra