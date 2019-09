Stimmung ist in Ordnung

Drei Spiele, null Punkte und 2:12-Tore – so lautet die mickrige Ausbeute des SC 08 Reilingen in der Fußball-Kreisliga. Ein Fehlstart, der von Schlussmann Sascha Schippl zumindest ansatzweise einkalkuliert war: „Wir wussten, dass es nicht einfach werden würde. Wir haben viele erfahrene Spieler abgegeben und wollten die Abgänge mit jungen Talenten auffangen. Das ist uns in den ersten Spielen aber noch nicht gelungen.“

Dass mit dem TSV Amicitia Viernheim am Freitagabend der Tabellenführer nach Reilingen kommt, macht es für die Mannschaft von Patrick Rittmaier nicht einfacher (Spielbeginn: 19 Uhr). „Wir werden versuchen, solange wie möglich kein Gegentor zu kassieren. Vielleicht gelingt es uns, selbst in Führung zu gehen. Gegen Lindenhof haben wir 20 Minuten super gespielt und dann durch einen Fehler ein Gegentor kassiert, aber auf die Anfangsphase können wir aufbauen“, sagt Routinier Schippl, der – ähnlich wie der Coach – die schwache Trainingsbeteiligung kritisiert: „Der Job ist natürlich wichtig. Dass man länger arbeiten muss, das kann auch vorkommen. Aber es kommt mir so vor, als ginge bei einigen Spielern alles andere vor. Manchmal sind die Absagen mittlerweile nicht mehr glaubwürdig.“ Trotzdem sei die Stimmung im SC-Lager noch in Ordnung: „Wir sind Freunde und reden über die Probleme.“ Eine offene Kommunikation ist der erste Schritt zur Besserung.

Plankstadt auf gutem Weg

Auf einem guten Weg befindet sich die TSG Eintracht Plankstadt. Nach dem Umbruch in der Sommerpause hat die Mannschaft von Trainer Heinz Beneke den ersten Saisonsieg einfahren können (3:2 bei der SG Hemsbach). Im Heimspiel gegen den favorisierten SC Rot-Weiß Rheinau sieht die Ausgangslage am Sonntag aber schlechter aus, denn die Rheinauer haben bisher kein Spiel verloren (Spielbeginn: 15 Uhr).

Im Spiel zwischen Enosis Mannheim und dem FV 08 Hockenheim, das zeitgleich stattfindet, stehen sich zwei Tabellennachbarn gegenüber. Beide Mannschaften haben zuletzt verloren und möchten zurück in die Erfolgsspur. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.09.2019