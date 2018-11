Stindl und Akgül sehen erste RKG-Niederlage

Der 13. Kampftag der Ringen-Regionalliga nahm für den Tabellenführer RKG Reilingen/Hockenheim einen schlechten Verlauf: Gegen die Übermacht vom ASV Schorndorf waren die Reilinger in der eigenen Halle ohne Chance und verloren ihren ersten Kampf der Saison mit 8:23.

Hinzu kamen noch einige sehr fragwürdige Entscheidungen gegen das Heimteam und der Ausfall von Igor Chichioi, der noch bei der U23- Weltmeisterschaft in Bukarest verweilt. Durch die zeitgleiche Niederlage des KSV Schriesheims ist der ASV Schorndorf nun mit drei Punkten Abstand auf Rang zwei und somit direkter Verfolger der RKG. Ein Highlight des Abends waren allerdings die prominenten Gäste: Ringen-Olympiasieger Taha Akgül und Lars Stindl, Nationalspieler in Diensten von Borussia Mönchengladbach, fanden den Weg zum Spitzenkampf in die Fritz-Mannherz-Halle.

Der Abend begann mit dem vorgezogenen Kampf der Klasse bis 80 Kilo Greco, in dem das junge Reilinger Eigengewächs Ludwig Weiß auf den DRB-Kaderringer Karan Mosebach traf. Weiß konnte zwar in der ersten Minute den starken Mosebach noch auf Abstand halten, musste sich dann jedoch vor der Pause durch technische Überlegenheit geschlagen geben. Daniel Layer (57 Kilo Greco) holte mit 9:7 gegen Alexander Ginc die ersten RKG- Punkte. Layer lieferte eine starke Vorstellung ab und hatte den Gästeringer sogar kurze Zeit fast auf der Schulter. Der Rest der ersten Hälfte sollte den Gästen gehören: Ali Azimzada (130 Kilo Freistil) verlor gegen Michael Manea unter zwei Minuten nach technischer Überlegenheit. Ähnlich ging es Pascal Kiefer (61 Kilo Freistil), der gegen Jeremy Wild mit 2:18 einen „Vierer“ abgeben musste. Vor der Pause musste dann auch Evgenij Titovski (98 Kilo Greco) seine erste Saisonniederlage einstecken. Gegen den starken Ilja Klasner bot Titovski sein bestes Defensivringen auf, um die Niederlage von 0:10 in Grenzen zu halten. Mit einem Pausenstand von 1:15 bahnte sich bereits eine frühe Kampfentscheidung an.

Keck gibt verletzungsbedingt auf

Und so nahm der Abend dann auch seinen Verlauf: Robin Laier (66 Kilo Greco) hielt gegen Top-Ringer Ivan Huzau gut dagegen, musste dann aber eine umstrittene Fünfer-Wertung gegen sich kassieren und verlor mit 0:8. Damit hatten die Gäste vier Kämpfe vor Schluss einen uneinholbaren 17-Punkte-Vorsprung. Schorndorf gewann auch die nächsten beiden Kämpfe. Thilo Dicker (86 Kilo Freistil) verlor ein ausgeglichenes Duell gegen Andre Winkler mit 1:4. Kevin Schellin (71 Kilo Freistil), der gegen den Rumänen Marin Filip stark begann und in Führung ging, musste sich letztendlich mit 3:12 geschlagen geben. Das Weltergewicht schrieb dann noch Punkte für die Gastgeber an: Christian Schöfer (75 Kilo Greco) schlug Toni Jilke mit 12:0 und schrammte knapp am Überlegenheitssieg vorbei. Im letzten Kampf musste dann Gästeringer Ahmed Shenol beim Stand von 4:0 für RKGler Robin Keck (75 Kilo Freistil) verletzungsbedingt aufgeben, was zum Endstand von 8:23 führte.

Die RKG will nach der ersten Niederlage die richtigen Schlüsse ziehen, wie Geschäftsführer Michael Müller nach Kampfende mitteilte: „Dass irgendwann die erste Niederlage kommen würde, war klar. Schorndorf war heute bockstark und nimmt verdient zwei Punkte mit. Ich bin sicher, dass das Team aus der Niederlage lernt und dank unserer starken Mentalität am kommenden Samstag in Weitenau die richtige Antwort geben wird.“ hef

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.11.2018