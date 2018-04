Anzeige

Ein guter Schüler und Leistungssportler ist keine Fiktion. Das beweist Felix Hinderthür (Bild), der kurz vor dem Abitur in Baden-Württemberg steht und sich seinen Traum durch ein Stipendium an der „Post University“ in Connecticut, USA, erfüllt hat. Durch gute Noten und gute Leistungen im nationalen sowie internationalen Golfsport hatte Felix die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit „Scholarbook“ seine Uni in den USA aus mehreren Angeboten auszuwählen.

Er hat sich für die renommierte „Post University“ mit dem Studiengang „Management and Leadership“ entschieden. Ein Grund war der Head Golf Coach, ein früherer Tour-Golfprofi, der ihn in seinem Team haben wollte. Felix wagt den Sprung über den Teich, da es in Deutschland sehr schwer ist, ein vollwertiges Studium an einer Hochschule mit dem Leistungssport zu kombinieren. Die „Post University“ gewährleistet Felix, auch auf seinen Turnierreisen, dem Studium aus der Ferne zu folgen.

Von St. Leon-Rot nach Viernheim

Felix hat als Grundschüler im Golfclub Kurpfalz angefangen. Danach wurde er in der Jugend-Talent-Sichtung vom GC St. Leon-Rot auserwählt und war bis zur Volljährigkeit dort Mannschaftsspieler. Sein Team wurde deutscher Meister und mehrmals Meister in Baden-Württemberg. Er nahm auch an vielen internationalen Turnieren teil. In Luxembourg gewann er die internationalen Junior Open. Felix hat in der Saison 2018 seinen Heimat-Club gewechselt und bereitet sich nun im Bundesliga-Club Mannheim-Viernheim auf die Saison in den USA vor. / zg