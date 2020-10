Stolz auf Leistung

Trotz des knapp verpassten Sieges beim 25:25 bei Leverkusen II (wir berichteten) waren die Spielerinnen und das Trainerteam von Handball-Drittligist HSG St. Leon/Reilingen- glücklich über den ersten Auswärtspunkt in der Liga.

Mona Schmitt, die beste Torschützin der Gäste, ist erleichtert: „Uns war klar, dass das nicht leicht wird und wir uns kämpferisch präsentieren müssen. Leider haben wir die eine oder andere Chance liegen lassen, haben aber nie aufgegeben und sind deshalb superstolz, diesen Punkt mit nach Hause zu nehmen“, meinte die Rückraumspielerin.

Trainer Kuhn zufrieden

Trainer Sascha Kuhn zollte den Gastgebern Respekt, da sie sich seiner Meinung nach am Samstag seit Rundenbeginn am besten präsentiert haben, und ist deshalb mit der Punkteteilung durchaus zufrieden: „Natürlich hätten wir gerne zwei Punkte mitgenommen, wir konnten aber unseren Spielplan nicht ganz umsetzen, waren zu unsicher und hektisch, erste und zweite Welle haben nicht so funktioniert. Wir waren nie vorne und haben das Ding dann trotzdem noch gewuppt, deshalb bin ich stolz auf die kämpferische Leistung meiner Truppe. Wir müssen nur daran arbeiten, gerade im Angriff ruhiger und konzentrierter zu agieren, dann werden wir unsere Chancen konsequenter nutzen.“ led

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.10.2020