Straßenkicker Bouziane lebt seinen Traum

Im Dreiländer-Eck zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz wohnen die Familien von Mounir Bouziane und Dorian Diring gerade einmal 25 Minuten voneinander entfernt, aber für eine Fahrgemeinschaft in die Heimat hat es für die beiden Waldhof-Profis bislang noch nicht gereicht. „Ich muss erst noch meinen Umzug organisieren, dann werde ich auch das angehen“, blickt Bouziane auf seinen jüngsten Wechsel von Hansa Rostock zu den Blau-Schwarzen zurück, der schließlich erst zu Beginn der laufenden Saison in trockenen Tüchern war und schnell über die Bühne gehen musste. Doch in der Quadratestadt betrachtet sich 27-Jährige inzwischen als angekommen – nicht zuletzt nach seinem zweiten Saisontor am vergangenen Spieltag beim 5:1 gegen den FC 08 Homburg. „Jede Minute hilft, jedes Spiel tut gut“, blickt der Angreifer auf seine bisherige Bilanz und würde diese gerne am Samstag in der Partie bei der SV Elversberg (14 Uhr, Stadion an der Kaiserlinde) ausbauen.

Keine Perspektive in Rostock

Im Vergleich zu seiner letzten Station, wo er bei 14 Einsätzen keinen Treffer vorweisen konnte und zuletzt die Versetzung in die zweite Mannschaft der Hanseaten das Endergebnis war, scheint Bouziane also auf dem richtigen Weg und passt als Alternative bestens in den Angriffsfußball, den Trainer Bernhard Trares seiner Elf erfolgreich verordnet hat.

„Mounir ist schnell und variabel. Er kann klassisch Stürmer spielen oder auch auf der Dreier-Linie dahinter“, beschreibt Trares die Vorzüge des gebürtigen Franzosen mit den algerischen Wurzeln, dem er auch die nötige körperliche Präsenz bescheinigt. „Wir haben schließlich auch filigranere Spieler. Insofern ist es gut, wenn wir da einfach verschiedene Typen haben.“ Der Offensiv-Drang des Tabellenführers aus Mannheim, der mit bislang 35 Toren ligaweit Spitze ist, kommt dabei auch der Spielweise des Elsässers entgegen. „Wir verstehen uns immer besser auf dem Platz. Das kann gerne so weitergehen“, sagt Bouziane, der mit dem SVW unbedingt in den Profi-Fußball zurückkehren möchte.

Immer einer am Ball

„Mit diesem Stadion, den Fans und dem gesamten Potenzial gehört Mannheim mindestens in die Dritte Liga, sagt der Mann mit der Nummer 19, der weiß von was er spricht: Mit Energie Cottbus und Rostock lernte er diese Spielklasse ausgiebig kennen, beim FSV Mainz 05 durfte er sogar einmal kurz Bundesliga-Luft schnuppern. Diese Momente markiert Bouziane als die bisherigen Höhepunkte seiner Karriere, die in Saint Louis unmittelbar auf der anderen Rheinseite von Basel begonnen hatte. Schon als Vierjähriger rannte er dort der Lederkugel hinterher, an den Nachmittagen gab es als Schüler nur Fußball.

„Einer hatte immer einen Ball und dann wurde gekickt, bis es dunkel war“, erinnert sich der Waldhof-Kicker an die Anfänge vor dem heimischen Wohnblock – eine typische Straßenkicker-Laufbahn mit dem frühen Traum vom Profi-Fußball und Zinedine Zidane als leuchtendem Vorbild. Auch sein Vater setzte ihn aufs entsprechende Gleis.

Da Papa Bouziane sich aber in seiner Zeit als Torwart beide Beine gebrochen hatte, sollte der junge Mounir unbedingt im Feld spielen. Und da er das besser als andere tat, führte der Weg bald ins Fußball-Internat nach Straßburg, wo sich in der U 17 auch die Wege mit Diring kreuzten.

Doch während der sich zunächst in seinem Heimatort Mühlhausen versuchte, zog es Bouziane zum SC Freiburg und später nach Mainz. wo er auch sein Deutsch perfektionierte. „Da habe ich auch öfter gegen den SV Waldhof gespielt und kann mich an keine Niederlage gegen die Mannheimer erinnern“, grinst Bouziane mit Blick auf die Vergangenheit, inzwischen stehen die zweiten Mannschaften der Bundesligisten in der Regionalliga aber hinter den Blau-Schwarzen. „Das kann ruhig so bleiben“, meint der Neuzugang

In seiner Freizeit setzt sich Bouziane übrigens gerne ins Cockpit eines Karts – Tempo ist also nicht nur auf dem Fußballplatz seine Sache. Ob er das am Samstag in Elversberg wieder von Beginn an ausspielen kann, ist noch offen, da auch Spielmacher Timo Kern voraussichtlich wieder in die erste Elf drängt. Doch seine Joker-Qualitäten bewies der Angreifer schon beim 3:1 in Pirmasens wo er drei Minuten nach seiner Einwechslung traf.

