Strunk bleibt an Bord

Trainer Johann Strunk hat seinen Vertrag beim Fußball-A-Ligisten Spvgg 06 Ketsch II um ein weiteres Jahr verlängert. „Das ganze Drumherum passt und es macht mir weiter Riesenspaß, so dass ich von meiner Seite keine Veranlassung gesehen habe, etwas zu ändern“, verkündete Strunk.

Das Ketscher Urgestein steht damit seit fast einem Jahrzehnt in der Verantwortung bei der zweiten Mannschaft der Sportvereinigung. Im Juni 2018 feierte Strunk mit den Nullsechsern seinen größten Erfolg als Trainer, als er das Team als Meister in die Kreisliga führte. Nach dem direkten Abstieg benötigte die Spvgg 06 Ketsch II in der nun unterbrochenen Saison lange, um sich wieder in der A-Klasse zu akklimatisieren. „Der Verlauf war bislang nicht zufriedenstellend. Vom Potenzial her sehe ich uns im oberen Mittelfeld“, sagt Strunk.

Wichtig für dessen Vertragsverlängerung war weiterhin die Zusage von Co-Trainer Matthias Sommer, „mit dem ich ein sehr gutes Team bilde und auf den ich mich verlassen kann“, so Strunk. Auch der Stamm seines derzeitigen Kaders bleibt bis auf wenige Fragezeichen zusammen, geplant ist hier, das Team qualitativ breiter aufzustellen, um personellen Engpässen vorzubeugen.

Eng vernetzt

Die kontaktlose und trainingsfreie Zeit nutzt der Coach der Nullsechser, um sich mit seiner Mannschaft per Whatsapp-Gruppe auszutauschen. „Wir sind hier eng vernetzt und ich habe zuletzt auch alle abtelefoniert, um ihre Bereitschaft für die nächste Saison abzufragen“, bestätigt er.

Dass er bei Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs eine böse Überraschung erleben könnte und primär den „Corona-Speck“ abtrainieren muss, glaubt Strunk nicht: „Ich bin guter Dinge, dass die Jungs etwas machen. Die Fitness-Haltung liegt in der Eigenverantwortung der Spieler, aber ich bin da sehr optimistisch, da die Jungs sehr ehrgeizig sind.“ Derzeit belegt die Spvgg 06 Ketsch II in der Kreisklasse A1 den zwölften Tabellenrang.

Ebenfalls auf Konstanz setzt der Ketscher Ligakonkurrent DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen, der sich noch im Aufstiegsrennen befindet und ligaunabhängig weiterhin auf Trainer Marco Rocca baut. „Ich spüre großes Vertrauen der Vorstandschaft, und die Mannschaft hat klar signalisiert, dass sie weiter mit mir an den Zielen arbeiten möchte. Hier hat mich das Gesamte überzeugt“, so Rocca. Bild: Fischer

