Zwei Fußball-Teams aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind bereits heute Abend in den Kreisklassen gefordert.

TSG Rheinau – Spvgg 06 Ketsch II

Für die Spvgg 06 Ketsch II und Trainer Johann Strunk geht es in der Kreisklasse A darum, die Niederlage vom vergangenen Wochenende aus dem Spitzenspiel beim SV Rohrhof (1:2) vergessen zu machen. Dadurch ist der Rückstand auf Rang eins auf vier Punkte angewachsen. Dennoch hat Strunk ein Lob für sein Team übrig, das in Rohrhof bravourös gekämpft hat. Er will es nicht mit aller Gewalt mit Akteuren aus dem Landesliga-Kader auffüllen. „Ich kann zwar noch nicht sagen, ob jemand von oben runterkommt, aber ich denke, dass jeder, der am Sonntag in Rohrhof gespielt hat, es verdient, wieder aufzulaufen.“

Der Gegner heute Abend heißt TSG Rheinau. Der Aufsteiger hat seinen Platz in der A-Klasse für eine weitere Saison so gut wie gebucht. „Rheinau ist für mich eine stabile Truppe, die man nicht im Vorbeigehen schlägt“, deutet Strunk ein umkämpftes Spiel an. Sorgenfalten stehen hingegen bei Rheinaus Trainer Niki Antos auf der Stirn, der für das Spiel gegen Ketsch umbauen muss, da gleich acht Spieler ausfallen. „Ketsch sehe ich sehr stark“, hat Antos entsprechend Respekt vor dem Tabellenzweiten. Anpfiff in Rheinau ist heute Abend um 19.15 Uhr.