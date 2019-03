Studenten erhalten ermäßigten Eintritt

Alle Studierenden, die das Heimspiel des SV Sandhausen gegen den FC St. Pauli besuchen wollen, erhalten unter Vorlage ihres Studentenausweises eine Eintrittskarte zum ermäßigten Preis von fünf Euro für den Sitzplatzbereich auf der Sparkassentribüne (solange der Vorrat reicht) sowie für die Stehblöcke in den Heimbereichen A2 bis A4.

Stehplatz-Tickets sind im Fanshop am BWT-Stadion am Hardtwald oder an der Tageskasse erhältlich. Sitzplätze auf der Sparkassentribüne können auch im Onlineshop unter www.svs1916.de/ticketing ausgewählt und gebucht werden. Für Online-Tickets besteht zudem die Möglichkeit, diese per print@home-Verfahren bequem zuhause auszudrucken. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.03.2019