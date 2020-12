Suche nach Alternativen

Die Spielkommission der Oberliga Baden-Württemberg beriet in einer Videokonferenz mit den Clubs über die Planung des weiteren Saisonverlaufs. Für die Ligen von der Verbandsliga abwärts entwickelt der Spielausschuss des Badischen Fußball-Verbandes (BFV) mögliche Szenarien.

Angesichts der aktuellen Verfügungslage und der Staffelgröße der Herren-Oberliga sei schon jetzt abzusehen, dass eine vollständige Meisterschaftsrunde mit Hin- und Rückspielen nicht mehr möglich sein wird, heißt es in einer Pressemitteilung. In einem konstruktiven Austausch mit den Oberliga-Vereinen sei deutlich geworden, dass die Vereine trotz unterschiedlicher Voraussetzungen und Rahmenbedingen der Wunsch eint, die Saison in einem Modus zu Ende zu führen, der einer vollständigen Runde am nächsten kommt, um so unter den gegebenen Umständen das sportlich fairste Ergebnis zu erzielen.

Der BFV-Spielausschuss befasste sich derweil mit der Planung des weiteren Saisonverlaufs für die Spiele in den Verbands- und Kreisspielklassen der Männer und Frauen 2020/21. Auch wenn derzeit noch nicht absehbar sei, wann der Spielbetrieb in Baden im neuen Jahr wieder aufgenommen werden kann, sei auch hier deutlich geworden: Angesichts der Verfügungslage, der nach einer langen Pause angemessenen Vorbereitungszeit und der zu er-wartenden Terminproblematik erscheint eine vollständige Meisterschaftsrunde mit Hin- und Rückspielen derzeit kaum mehr verhältnismäßig und zumutbar. Dies gelte derzeit insbesondere für Staffeln mit 15 und mehr Mannschaften.

Vereine werden einbezogen

Diskutiert worden seien deshalb auch hier alternative Spielmodi, mit denen in Abhängigkeit von der Pandemieentwicklung jeweils reagiert werden kann. Die einzelnen Szenarien knüpften dabei jeweils an die Zeitpunkte an, zu denen ein Trainings- und Spielbetrieb wieder möglich ist. In Betracht kämen entweder Auf- und Abstiegsrunden nach einer abgeschlossenen Vorrunde oder eine Wertung direkt nach der Vorrunde, sollte eine Fortsetzung zeitlich nicht mehr möglich sein.

In die Entscheidung des Verbandsvorstandes sollen neben auch die Einschätzungen der Vereine in den kommenden Tagen einfließen. Der Austausch starte in der nächsten Woche mit den Herren-Verbands- und Landesligisten.

„Wir sind nun an einem Punkt, an dem wir eine erste Gewissheit haben. Dass eine normale Runde nicht mehr möglich erscheint stimmt uns natürlich traurig, die Hoffnung war bis zuletzt da. Auf der anderen Seite können wir nun etwas konkreter planen, auch wenn die Situation nach wie vor extrem unsicher ist und unseren Spielbetrieblern eine Menge Flexibilität und Doppelarbeit abverlangt“, betont der für den Spielbetrieb zuständige Vizepräsident Rüdiger Heiß. zg

