Suche nach den Meistern

Die TTG EK Oftersheim und der TTC Ketsch richten vom Freitag, 8., bis Sonntag, 10. November, in der Schimper-Halle in Schwetzingen gemeinsam die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften aus. Die Seniorenklassen finden am Freitagabend statt, gefolgt von den Schüler- und Jugendkonkurrenzen am Samstag und den Erwachsenen am Sonntag.

Meldungen können noch bis Mittwoch, 6. November, 20 Uhr, per E-Mail an Björn Strugies (bzm@-ttcketsch.de) oder online (www.mytischtennis.de) erfolgen. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor Beginn einer Konkurrenz gegen Gebühr (3 Euro) möglich. Die Ausschreibung gibt es auf der Homepage des Bezirkes Heidelberg. mra

