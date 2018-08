Anzeige

Wenige Tage vor den Europameisterschaften in Berlin können die Sportfreunde Leichtathletik der Spitzenklasse hautnah erleben.

Vier Wochen nach den badischen Meisterschaften ermitteln beinahe 1200 Junioren U 23 und Jugendliche U 16 an diesem Wochenende, 4. und 5. August. erneut im Walldorfer Waldstadion ihre süddeutschen Meister. Die Titelkämpfe beginnen am Samstag um 11 Uhr, am Sonntag um 9.30 Uhr. Die Athleten aus der Kurpfalz haben in vielen Disziplinen Medaillenchancen. Für den Ausrichter, die SG Walldorfer Astoria, gehen ebenfalls einige Sportler an den Start, darunter die beide Sprinter Jean-Paul Lawson-Hell und Sarah Krämer. hz