Suschlik: Wir wollen ganz oben mitspielen

Er gab bis vor kurzem den Dauerläufer auf einer der Außenbahnen eines Handballspielfeldes. Bei Kevin Suschlik, dem rechten Flügelstürmer von Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen waren aber kaum größere Verschleißerscheinungen auszumachen. In der Statistik rangiert er mit 15 absolvierten Partien und 48 Treffern auf Rang 49 der Torjägerliste, ist damit Fünfter in der HG-internen Wertung hinter Florian Burmeister (69/1) Tom Jansen (61) Alexander Sauer (52/24) und Daniel Hideg (50/8). Etwas dahinter rangiert Lino Messerschmidt (28), was insgesamt einer möglichen Aufstellungsreihe auch für die Partie am Freitagabend gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden entsprechen könnte. Suschlik entstammt dem TSV Birkenau ist aber fast schon ein richtiger Oftersheimer, wohnt dort zentrumsnah in einer Handballer-WG.

Sein Trainer Holger Löhr weiß, was er an ihm hat: „Er hat eine enorme Entwicklung genommen. Jetzt ist er zu einem guten Rechtsaußen gereift.“ Körperlich habe der 23-Jährige zugelegt und auch eine schöne persönliche Entfaltung vollzogen. „Ich für meinen Teil bin sehr zufrieden.“ Löhr schreibt dem 1,90-Meter-Mann aber auch Dinge ins Pflichtenheft: „Bei den Themen Abwehrarbeit und in Sachen Konstanz der Wurfvarianten müssen wir noch mit ihm weiterarbeiten.“

Wie war die bisherige Runde für das Team?

Kevin Suschlik: Anfang der Runde war es natürlich schwer, da wir ja sehr viele Ausfälle hatten. Jetzt sind alle wieder dabei und wir holen den einen oder anderen wichtigen Punkt, den wir Anfang der Runde liegen gelassen haben.

Und der persönliche Blick zurück?

Suschlik: Anfang der Runde hatte ich noch Schwierigkeiten, mich mit ins Team einzubeziehen. Doch jetzt fällt es mir von Spiel zu Spiel leichter.

Mit Moritz Schmidberger ist ein neuer Linkshänder dabei. Ist das auch eine neue Konkurrenz?

Suschlik: Moritz’ Hinzukommen sehe ich eher als Entlastung, da sich Tom Jansen oder ich mich auch mal für paar Minuten auf die Bank setzen können, wenn wir mal ein bisschen Luft schnappen müssen.

Wie ist die Stimmung im Team?

Suschlik: Momentan sehr gut, da wir unsere Punkte holen und auf einem guten Tabellenplatz stehen. Bei uns kommt der Spaß nie zu kurz.

Wo soll es in der Rückserie noch hingehen?

Suschlik: Wir wollen auf jeden Fall noch mehr Punkte holen als in der Hinrunde und in der Tabelle ganz oben mitspielen.

Und gegen Nieder-Roden siegen?

Suschlik: Wir müssen in der Abwehr viel zuschieben, uns richtig gut verteidigen, dann haben wir auch vorne unsere Chancen.

Wie ist das Wohngefühl jetzt hier statt im Odenwald?

Suschlik: Es lebt sich sehr gut in Oftersheim mit den anderen Jungs. Aber so wie es in jeder WG ist, gibt es auch bei uns ein paar Kleinigkeiten, die mich stören.

