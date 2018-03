Anzeige

Durch den 1:0-Sieg in Neckarelz hat sich Fußball-Verbandsligist SV 98 Schwetzingen etwas von den untern Plätzen absetzten können und nimmt mit 22 Punkten auf der Habenseite den achten Tabellenplatz ein. Nun steht dem SV 98 am morgigen Samstag um 15 Uhr mit der Heimpartie gegen die SG Heidelberg-Kirchheim eine weitere Richtungsweisende Begegnung an.

Die Gäste stehen auf Rang 12 mit aktuell 19 Zählern. Die Ausgangslage ist klar. Gewinnt der SV 98 sein Heimspiel, dann kann er die Kirchheimer sechs Punkte hinter sich lassen und einen weiteren Schritt nach oben tätigen. Im Falle einer Niederlage, wäre man wieder im Tabellenkeller angelangt. Motivation genug, um am Samstag Gas zu geben.

Doch gegen die Heidelberger Vorstädter tun sich die Schwetzinger erfahrungsgemäß schwer und die Bilanz in den letzten vier Jahren mit nur einem Sieg (2014) vier Niederlagen und vier Unentschieden sprechen klar für die Gäste. Der derzeit personelle Notstand beim SV 98 wird den Wunsch, endlich wieder einen Sieg einzufahren erschweren. „Jetzt gehen wir richtig auf dem Zahnfleisch und ich kann gegen Kirchheim auch nicht auf A-Jugendspieler zurückgreifen, da die selbst in Zuzenhausen im Einsatz sind. Ich hoffe nur, das sich der eine oder andere Kranke noch bis Samstag zurückmeldet“, ist der Schwetzinger Trainer Michael Köpper vor der wichtigen Begegnung nicht zu beneiden, denn hinter dem Einsatz von Christian Knöbl, Aron Späth, Dod Shtufi und Fabian Wild stehen Fragezeichen.