SV 98 hat alles im Griff

Nach der knappen Niederlage gegen den Klassenprimus Bammental zeigte der SV 98 Schwetzingen in der Fußball-Landesligapartie beim FK Srbija Mannheim eine Trotzreaktion und gewann mit 2:1 (2:0). Die Schwetzinger machten von Beginn an Druck, ließen dem Gastgeber wenig Raum und mussten diesmal keinem fast schon obligatorischen Rückstand hinterherlaufen, was sicher der Schlüssel zum Erfolg war.

Spielertrainer Dominiquie Logan brachte für den verletzten Stammtorhüter Dennis Hofmann Neuzugang Luca Hirschberger, der seine Sache ordentlich machte. Auch Laurant Mamuti stand zum ersten Mal in der Sturmspitze und bot eine gute Leistung.

Frühe Führung

Burak Cavdaro ließ einmal mehr seine individuelle Stärke aufblitzen und erzielte die wichtige Führung für den SV 98 (5.). Einen gut vorgetragenen Spielzug veredelte Florian Djahini zum 2:0 (11.). „Wir haben viele taktische Spielzüge einstudiert, die wir gut umgesetzt haben“, freute sich Logan, der es diesmal vorzog, selbst nicht mitzuwirken. Allerdings verpasste seine Mannschaft die frühe Entscheidung. Der Gastgeber kam nun stärker auf und durch Goalgetter Anton Marcovic zum 1:2-Anschlusstreffer (51.).

Auf dem schwer bespielbaren Boden schwand im zweiten Spielabschnitt die Schwetzinger Souveränität, was sich der Gegner zunutze machte und nun mehr Initiative ergriff. Doch die Angriffe verpufften meist schon an der Strafraumgrenze so dass die Schwetzinger alles im Griff hatten und das knappe Ergebnis über die Zeit brachten. „Eine Niederlage wäre fatal gewesen und hätte uns im Niemandsland der Tabelle verharren lassen. Jetzt kann dass Derby gegen Eppelheim kommen“, blickt Logan optimistisch voraus.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.10.2019