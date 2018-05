SV 98 II braucht einen Zähler

Anzeige

Die Fußball-Kreisklasse A, Staffel I, hatte am 28. Spieltag zahlreiche Tore zu bieten. Für den Abstiegskandidat SV Altlußheim wird die Luft nach einer haushohen Niederlage beim FV Brühl II immer dünner. Schwetzingen fehlt nach wie vor nur ein Punkt zum Klassenerhalt.

VfR Mannheim II – Rohrhof 6:2 (1:2)

Der SV Rohrhof hat beim Abstiegskandidaten VfR Mannheim II am Freitagabend eine böse Überraschung erlebt. Mit 2:6 kam der bisherige Spitzenreiter in Abwesenheit seines in Urlaub weilenden Trainers Daniel Katsch unter die Räder. Damit haben die Rohrhöfer die Tabellenführung eingebüst. Der VfR II hatte anfangs mehr Spielanteile und ging durch Alieu Jobarteh in Führung (11.). Danach drehte der Favorit nach zwei Ecken durch Daniele Parisi (13.) und Thorsten Kotelmann (21.) den Rückstand und ging mit einer 2:1-Führung in die Pause. Im zweiten Durchgang legte der VfR II ein Feuerwerk hin und legte gegen die bislang beste Abwehr der Liga noch fünf weitere Treffer nach. Jobarteh mit einem Viererpack (58., 72., 80., 81.) sowie Luca Romano (58.) sorgten für den 6:2-Endstand. Unschöne Begleiterscheinung waren die beiden Platzverweise für die Rohrhöfer Daniele Parisi (gelb-rot 69.) und Daniel Senn (rot, 79.). wy

Brühl II – Altlußheim 6:0 (1:0)

Der FV Brühl holte gegen den SV Altlußheim einen 6:0-Kantersieg. Der FVB dominierte das Geschehen von Beginn an klar, jedoch blieb die erste Hälfte zunächst ereignisarm. Nach dem Seitenwechsel feuerte Brühl dann aus allen Rohren und behielt die volle Kontrolle über die Partie.