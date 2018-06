Anzeige

Durch den 2:1-Heimsieg gegen VfR Mannheim hat sich der Fußball-Verbandsligist SV 98 Schwetzingen am Donnerstagabend endgültig aller Abstiegssorgen erledigt. Die Mannschaft sorgte somit für einen versöhnlichen Abschluss einer Saison, die wie eine Achterbahn verlief.

Der scheidende Trainer Michael Köpper hatte es nicht leicht, aus dem engen Kader immer wieder eine schlagkräftige Truppe aufs Feld zu schicken. Doch Köpper, der in den eineinhalb Jahren in Schwetzingen einen sehr guten Job gemacht hat, richtete seine Mannen nach Fehlschlägen immer wieder auf. So auch nach der schwachen Leistung beim 1:4 in Bilfingen. Nun zeigte die Schwetzinger Mannschaft im entscheidenden Spiel gegen den hohen Favoriten VfR Mannheim wieder alte Tugenden, trat im Kollektiv auf, ging keinem Zweikampf aus dem Weg und hatte in Torhüter Steven Ullrich seinen großen Rückhalt.

Abschiedstor von Feigenbutz

Fabian Feigenbutz verabschiedete sich nach drei Jahren in Schwetzingen mit dem 2:1-Siegtreffer zum Ligakonkurrenten VfB Gartenstadt.