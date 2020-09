SV 98: Keine Zeit zu jammern

Außer dem SV 98 Schwetzingen müssen an diesem heutigen Mittwoch alle Fußball-Landesligisten aus unserem Verbreitungsgebiet auswärts antreten. Die SG Eppelheim ist um 19.30 Uhr beim FC Badenia St. Ilgen zu Gast, der FV Brühl spielt um 19.30 Uhr beim VfL Kurpfalz Neckarau und die Partie TSV Kürnbach gegen die Spvvg 06 Ketsch wird um 19.30 Uhr angepfiffen. Der SV 98 Schwetzingen empfängt um 18 Uhr den FK Srbija Mannheim.

Die SG ASV/DJK Eppelheim bot zum Saisonauftakt mit einem 5:1-Sieg gegen SV 98 Schwetzingen eine Galavorstellung. Eppelheim scheint nahtlos an die imponierenden Erfolge unter Trainer Frank Engelhardt auch in der neuen Runde anknüpfen zu können. „Wir sind einfach nur froh, dass uns der Saisonauftakt so eindrucksvoll gelungen ist und die Jungs sich für eine gute Vorbereitungsphase selbst belohnt haben“, bilanziert der Coach und glaubt, am Mittwochabend in der Auswärtspartie in St. Ilgen eine andere Hausnummer vorzufinden. „Wir treffen auf eine Mannschaft mit individueller Qualität und auf Spieler, die bereits in höheren Klassen unterwegs waren. St. Ilgen verlor sein Auftaktspiel und wird auf Wiedergutmachung aus sein. Wir wollen den Rückenwind von Sonntag mitnehmen und mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein auftreten“, hofft Engelhardt, den guten Lauf fortsetzen zu können. „Wir werden in St. Ilgen drei, vier andere Spieler in der Startformation aufbieten, um die Belastung zu streuen und die Qualität von jedem Akteur zu nutzen“, führt er aus. Der Einsatz von Tristan Grün ist fraglich, für ihn kommt dann David von Geiso zum Zug.

Zimmermann erwartet heißen Tanz

„Das war ein schwer erkämpfter Auftaktsieg gegen den TSV Kürnbach, der für die schwere Begegnung beim VfL Kurpfalz Neckarau Auftrieb geben sollte“, erwartet der Trainer des FV Brühl, Volker Zimmermann, einen heißen Tanz. „Neckarau war spielfrei und wird dementsprechend ausgeruht in die Partie gehen. Wir dagegen haben einige Blessuren zu verarbeiten und werden deshalb Umstellungen vornehmen müssen“, erklärt der FVB-Coach. Die Neckarauer haben bis auf die 2:1-Niederlage im Pokalspiel in St. Leon eine sehr gute Vorbereitung gespielt, wobei speziell das 1:1 gegen den Oberligisten FC Walldorf II aufhorchen lässt. Mit Ugur Beyazal, Daniel Gulde, Egzon Abdullahu und Idris Yildirim verfügt der Gastgeber über eine starke Offensive. Mit den Neuzugängen Niklas Hahn und Giovanni Scalamato ist weitere Qualität in die Abwehr und sowie ins Mittelfeld des VfL gekommen. „Wir haben zwar ein schweres Spiel vor uns, stehen aber vor keiner unlösbaren Aufgabe“, will Zimmermann nicht mit leeren Händen aus der Partie gehen.

Tondo zuversichtlich

Dem SV 98 Schwetzingen bleibt keine Zeit, um Wunden zu lecken, denn nach dem schwachen Auftritt in Eppelheim geht es im Kellerduell gegen FK Srbija Mannheim um Wiedergutmachung. Zwar standen die Vorzeichen im Auftaktspiel gegen Eppelheim nicht gut, denn der SV 98 musste mit dem letzten Aufgebot in das Derby gehen. Doch dass sich die Schwetzinger so vorführen lassen würden, hatte niemand geahnt. „Ich sehe es als Vorteil an, dass es heute direkt weitergeht. Die Jungs sind zwar alle frustriert, aber wir haben keine Zeit, um zu jammern, denn gegen den FK Srbija besteht die Möglichkeit, alles wieder auszubessern. All das, was wir gut gemacht haben, müssen wir beibehalten und all das, was nicht gut lief, müssen wir eben besser machen“, bringt es der SV-98-Coach Harald Wilkening pragmatisch auf den Punkt. Kevin Roderig, der eine ansprechende Leistung in Eppelheim bot, ist angeschlagen und sein Einsatz fraglich.

„Trotz kurzfristiger Ausfälle von Marco de Simone (verletzt), Aiman Kurt (private Gründe) und Daniel Marzoll (Urlaub) waren wir spielerisch und kämpferisch auf Augenhöhe mit ASC Neuenheim. Mit etwas mehr Glück wäre auch mehr als der eine Punkt drin gewesen“, resümiert der Trainer der Spvgg 06 Ketsch, Giuliano Tondo. „Auch in Kürnbach werden wir uns auf unsere Stärken und unseren Matchplan konzentrieren und versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken – sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Unser Ziel ist klar auf drei Punkte ausgerichtet“, gibt Tondo die Marschroute vor. Neben den genannten Namen stehen auch hinter dem Einsatz von Michael Hinzmann und Kapitän Dane Rosenberger Fragezeichen.

