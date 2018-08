Anzeige

Die 1:6-(1:0)-Niederlage des Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen im ersten Saisonspiel beim Oberliga-Absteiger SV Sandhausen II spiegelt nicht den Spielverlauf wider. Die Gäste waren nämlich über 65 Minuten das bessere Team.

Doch eine völlig überzogene gelb-rote Karte von Schiedsrichter Roy Dingler für SV-98-Neuzugang Sergen Sertdemir gab der Begegnung eine andere Richtung. „Eigentlich sollen die Spieler die Partie entscheiden und nicht der Schiedsrichter“, ereiferte sich SV-98-Coach Gernot Jüllich über den seiner Meinung nach nicht gerechtfertigten Platzverweis. Schwetzingen war von Anfang an im Spiel und der Gastgeber fand kein probates Mittel, den Angriffsschwung der Gäste zu entgegnen.

SV 98: Ullrich, Örum, Berecko, Kettenmann, Scalia, Sertdemir, ... SV 98: Ullrich, Örum, Berecko, Kettenmann, Scalia, Sertdemir, Dia (66. El-Dor), Dirks, Jüllich (85. Michelberger), Can (75. Nashbir), Hocker. Tore: 0:1 T. Can (44.), 1:1 Schilling (65.), 2:1 Jubin (67.), 3:1 Jubin (76.), 4:1 Vollmann (80.), 5:1 Sailer (82.), 6:1 Rossipal (86.). Besondere Vorkommnisse: Gelb/Rot für Sergen Sertdemir (SV 98) in der 35. Minute. Schiedsrichter: Roy Dingler (Birkenfeld) – Zuschauer: 200. lof

Ein Vorstoß von SV-98-Kapitän Michael Kettenmann war nicht von Erfolg gekrönt (15.). Patrick Hocker (18.) und Tyrese Dia (23.) vergaben ebenfalls in aussichtsreichen Positionen. Besser machte es dann Neuzugang Thomas Can, der kurz vor der Pause einen Freistoß in die Maschen des Sandhäuser Tores setzte (44.). Nach dem Seitenwechsel machte sich die personelle Unterzahl der Schwetzinger immer stärker bemerkbar und der Gastgeber brachte mit der Einwechslung von Prince Jubin mehr Qualität ins Angriffsspiel.