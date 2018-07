Anzeige

Am Wochenende wird es für die ersten Vereine aus dem Fußballkreis ernst. Auf dem Vorbereitungskalender steht die erste Hauptrunde im badischen Verbandspokal. Als höchstklassiger Verein aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung spielt der Verbandsligist SV 98 Schwetzingen gegen den Ligakonkurrenten SG Kirchheim.

„Es geht in erster Linie ums Weiterkommen“, misst Schwetzingens Neu-Trainer Gernot Jüllich dem Pokal-Wettbewerb eine große Bedeutung bei. „Das ist für uns ein Pflichtspiel. Wir wollen in die zweite und dann auch in die dritte Runde.“ Mit welchem Personal Jüllich die schwere Aufgabe anpacken will, ist derweil noch ungewiss. Beim jüngsten Testspiel gegen die SG Ziegelhausen/Peterstal (2:1) musste Jüllich improvisieren und Teile seiner Viererkette ersetzen. Gegen die Heidelberger wird Alexander Dirks fehlen, der noch eine Gelb-rot-Sperre abbrummen muss, die vom Relegationsspiel seines letzten Vereins FV Fortuna Heddesheim gegen den Freiburger FC herrührt. Außerdem ist Joshua Hoffmann beruflich verhindert und Matteo Dorn plagt sich mit einem Virusinfekt. Fraglich sind dann noch Jonas Can, der aus der Partie mit Ziegelhausen/Peterstal angeschlagen herauskam, und Neuzugang Patrick Berecko (ASV Durlach), der erst Mitte der Woche zur Mannschaft stieß. „Wir haben nicht den großen Kader, um solche Ausfälle zu ersetzen“, erklärt Jüllich. „Wir haben ein paar junge Spieler, die talentiert sind, aber noch Zeit brauchen.“ Den Gegner Kirchheim weiß Jüllich noch nicht recht einzuschätzen. „Ich kann sie nicht einordnen, dort hat es auch Veränderungen gegeben.“ Eines steht jedoch bereits fest: Der Sieger dieser Partie wird in der zweiten Runde zum A-Ligisten SG Rockenau reisen, der am Wochenende in den Genuss eines Freiloses kam.

Einen dicken Brocken und gleichzeitig eines der attraktivsten Erstrundenlose hat die TSG Eintracht Plankstadt gezogen, die als Landesligist gegen den Verbandsliga-Spitzenklub VfR Mannheim zu Recht nur Außenseiter ist. Dieselbe Konstellation bietet sich in der Partie des ASV Eppelheim (Landesliga) gegen den Verbandsliga-Neuling TSV Wieblingen. Der SV Rohrhof empfängt in einem Mannheim-internen A-Liga-Duell den SKV Sandhofen.