SV 98 nimmt verdienten Punkt mit

Einen verdienten Punkt nahm Fußball-Verbandsligist SV 98 Schwetzingen beim 1:1 (1:0) in der Mittwochabendpartie bei der TSG Weinheim mit. Die Begegnung bot zwei verschiedene Halbzeiten.

Bereits in der achten Spielminute verloren die Gäste ihren Aktivposten Alexander Dirks durch eine Oberschenkelverletzung. Dies machte sich in der Folgezeit bemerkbar und der Gastgeber fand von nun an immer besser in die Partie. Nach einem Einwurf war die Schwetzinger Abwehr nicht im Bilde, und Abdullah Köse konnte seelenruhig einschießen (13.). SV-98-Torwart Steven Ullrich zeigte sich wieder einmal von einer besten Seite und hielt durch beherztes Eingreifen sein Team im Spiel. Eine Einzelaktion vom Patrick Hocker, die der Weinheimer Keeper Raul-Lucian Chira im letzten Moment unterband, war die erste nennenswerte Chance der Gäste (35.).

Die Halbzeitansprache von SV-98-Coach Gernot Jüllich hatte Wirkung, denn nach dem Seitenwechsel zeigten die Schwetzinger wesentlich mehr Körperspannung. Hocker hatte den Ausgleich auf den Füßen, doch sein Schuss knallte an den Pfosten (47.). Der SV 98 drängte immer stärker auf den Ausgleich – und wurde belohnt. Nach einem Freistoß von Thomas Can war Christoph Jüllich zur Stelle und erzielte das 1:1 (76.).

SV 98: Ullrich; Berecko, Örum, Scalia, Kettenmann, J. Can (85. Gregg), Dirks (8. Sertdemir), T. Can. Dia (88. Dorn), Hocker, Jüllich. lof

