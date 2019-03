SV 98 trotz 4:0 weiter auf Abstiegsplatz

Durch den 4:0 (0:0)-Sieg des SV 98 Schwetzingen im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga beim FV Lauda, wurde die weite Rückfahrt aus dem Taubertal für die Schwetzinger Spieler zur Vergnügungsreise.

SV-98-Coach Kevin Knödler, der den Gegner im Spiel gegen SpVgg Durlach-Aue beobachtet hatte, entschied sich für die 4-1-4-1-Variante und konnte dabei wieder von Beginn an auf seine beiden Aktivposten Jonas und Thomas Can zurückgreifen, die dem Schwetzinger-Spiel sichtbar mehr Kreativität verliehen. „Ich habe meine Mannschaft auf die Wichtigkeit des Spiels hingewiesen und sie hat nach dem schwachen Spiel gegen Kirrlach eine Trotzreaktion gezeigt und entsprechend Gas gegeben,“ freute sich Knödler, dass die Vorgaben alle umgesetzt wurden.

Elfmeter vergeben

Die Schwetzinger konnten sich den Luxus erlauben, einen Foulelfmeter durch Patrick Hocker zu vergeben (12.). Doch das SV-98-Eigengewächs bügelte seinen Fehler zwei Minuten nach dem Seitenwechsel wieder aus und erzielte die Führung. Der SV-98-Trainer ließ in der Pause Burak Cavdaro in der Kabine und schickte Gilles-Florian Djahini aufs Feld. Der 19-jährige Neuzugang vom VfR Mannheim sorgte dann auch für mehr Musik im Schwetzinger Angriff und war maßgeblich an zwei Schwetzinger Toren beteiligt.

Als Jonas Can, der durch starken Einsatz glänzte, im Strafraum nur durch ein Foul am Torschuss gehindert werden konnte, zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Elfmeterpunkt. Diesmal versuchte Patrick Berecko sein Glück. Doch auch er scheiterte zunächst am gut reagierenden FVL-Schlussmann Marc Moschüring, brachte dann das Leder im Nachschuss doch noch zum 0:2 über die Linie (51.).

Die Gäste versäumten es, den Sack frühzeitig zuzumachen, Chancen dazu waren reichlich vorhanden. Lauda kam nun etwas stärker auf und SV-98-Keeper Steven Ullrich – seit Wochen in bestechender Form – musste zweimal beherzt eingreifen, um seine Mannschaft vor Schaden zu bewahren.

„Ich hatte während des gesamten Spiels nie das Gefühl, das hier etwas anbrennt, denn wir waren klar spielbestimmend, haben allerdings unsere Torchancen nicht konsequent genutzt“, fand Knödler trotz des engagierten Auftritts seiner Mannen, doch noch ein Haar in der Suppe. Der spielfreudige Hocker erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 0:3 (83.) und verbesserte sich dadurch in der Verbandsliga-Torschützenliste mit 13 Toren auf dem vierten Platz. Nach einem sehenswerten Spielzug setzte der eingewechselte Alessandro Scalia den Schlusspunkt zum 0:4-Endstand (87.) unter eine überlegen geführte Partie der Schwetzinger.

Auch Wieblingen gewinnt

Die Freude über den Sieg wurde allerdings nach dem Schlusspfiff getrübt, als bekannt wurde, dass Wieblingen sein Gastspiel in Kirrlach mit 2:12 gewonnen hat und der SV 98 dadurch weiterhin mit drei Punkten Rückstand auf einen Abstiegsplatz bleibt.

Am kommenden Samstag sind die Schwetzinger im Heimspiel gegen den 1. FC Heidelsheim erneut gefordert, denn da geht es wieder gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf, der sechs Punkte weniger als der SV 98 aufweist und der mit einem Sieg um drei weitere Punkte distanziert werden könnte.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.03.2019