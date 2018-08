SV 98 will Schlappe wettmachen

Nach der hohen 1:6-Niederlage im ersten Saisonspiel beim SV Sandhausen II gilt es beim Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen vor dem Heimspiel am morgigen Samstag um 15.30 Uhr gegen TuS Bilfingen Wunden zu lecken.

Dass die Schwetzinger Mannschaft nach einem tollen Auftritt in der ersten Halbzeit, dann so unter die Räder kam, gefiel dem neuen Trainer Gernot Jüllich überhaupt nicht und war auch Gegenstand einer Kabinenpredigt am vergangenen Montag. „Wir haben über weite Strecken des Spiels einen guten Fußball gezeigt und sind auch verdient in Führung gegangen. Doch nach dem 1:3-Rückstand haben wir völlig die Ordnung verloren, das geht gar nicht“, haderte Jüllich mit seinen Protagonisten, schaut aber dennoch wieder nach vorne. „Wir sind jetzt im Heimspiel gefordert, es besser zu machen.

Die Aufgabe wird nicht leichter werden, denn Bilfingen ist ein gewachsener sehr unbequem zu bespielender Gegner, der eine gute Moral besitzt und als Mannschaft eine gute Mischung zwischen Teamspielern und Individualisten darstellt. Schnelle Außenspieler, gefährliche Stürmer sowie Spielertrainer Denja Svetlanovic in der Spielmacher-Funktion sind die Fixpunkte“, analysiert Jüllich, der von seiner Mannschaft am Samstag volle Konzentration fordert, um die nötigem Punkte einzufahren, um nicht gleich zu Saisonbeginn im Tabellenkeller zu verharren.

Sertdemir gesperrt

Die Gelb-Rote Karte für Neuzugang Sergen Sertdemir bedeutet ein weiterer personeller Engpass, im eh schon engen Korsett der Schwetzinger. Doch es gibt auch frohe Kunde, für den derzeit gebeutelten SV-98-Trainer. Jonas Can, der verletzungsbedingt die gesamte Vorbereitungszeit ausfiel, meldet sich gesund zurück und ist für Samstag wieder eine Option.

„Ich bin soweit wiederhergestellt und freue auf meinen Einsatz. Endlich darf ich mit meinem älteren Bruder Thomas in einer Mannschaft spielen, was bisher noch nicht der Fall war. Wir werden uns bestimmt gegenseitig anstacheln, das Bestmögliche für unser Team herauszuholen, um die Niederlage in Sandhausen vergessen zu machen“, brennt Jonas auf seien Einsatz.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.08.2018