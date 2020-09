SV 98 ziert weiter das Tabellenende

Alles beim Alten beim Fußball-Landesligisten SV 98 Schwetzingen: Wieder musste die Mannschaft von Harald Wilkening eine empfindliche 2:5-Schlappe beim bisher noch ungeschlagenen FC Türkspor Mannheim einstecken und ziert weiter das Tabellenende.

Dem Schwetzinger Trainer standen mit Cedric Massoth – verletzungsbedingt noch ohne Pflichtspiel – und Akay Meisel sowie dem A-Jugendspieler Milan Golubovic gerade einmal drei Auswechselspieler zur Verfügung, was die derzeit personelle Misere drastisch widerspiegelt. In einer Blitzaktion unter der Woche wurde mit Jacques Zimmermann ein 20-jähriger Stoßstürmer vom Verbandslisten FC Zuzenhausen verpflichtet, der gleich von Anfang an ins Wasser geworfen wurde und mit seinem Tor zur zwischenzeitlichen 2:1-Halbzeitführung der Schwetzinger beitrug (39.) Zum ersten Mal in der neuen Saison war es dem SV 98 vorher gelungen, in Führung zu gehen. Auf kluge Vorlage von Kevin Roderig war Gilles-Florian Gjahini zur Stelle und brachte sein Team in Front (24.). Njaga Manneh glich wenig später aus (34.). Nach einer ansprechenden ersten Hälfte gingen die Gäste nicht unverdient mit einer 2:1-Führung in die Kabinen.

Nach dem Doppelschlag von Cem Kulogolu (50. und 56. Strafstoß) zur 3:1 Führung für Türkspor, brachen in der Hintermannschaft der Schwetzinger alle Dämme. SV 98 Stadionsprecher Rolf Weiß meinte: „Ich verstehe nicht, dass man nach der guten Leistung in der ersten Halbzeit nicht versucht, weiter ruhig zu bleiben, die Bälle an den Mann zu bringen und dem Gegner weiterhin keinen großen Spielraum lässt. Die Mannschaft hat sich durch vier katastrophale Fehler, um den verdienten Lohn gebracht.“ Oguzhan Yildirim (72.) und Kadir Seker (88.) stießen bei ihren Toren zum 5:2-Endstand auf wenig Gegenwehr der Gäste.

SV 98: Polat – Held, Lischke, Hodzic, Gregg, Dirks, Mrosek (60. Massoth), Roderig (86. Golubovic), Iacono (60. Meisel), Djahini, Zimmermann. lof.

