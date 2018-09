SV-Jubel dank Jüllich, Dirks und Berecko

Das Überholmanöver des Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen ist durch dem 3:1-(1:1)-Sieg beim FC Heidelsheim voll geglückt. Von Beginn an waren die Gäste präsent, boten die bessere Spielanlage und gingen keinem Zweikampf aus dem Weg, was das beste Rezept war, um den schlechten Platzverhältnissen in Heidelsheim zu trotzen.

Die erste Chance nutzte jedoch der Gastgeber und ging durch Enes Karamanli mit 1:0 in Führung (37.). Die Schwetzinger glichen durch einen Kopfballtreffer von Christoph Jüllich noch vor der Pause aus (43.) aus. Auch nach dem Seitenwechsel war der SV 98 die spielbestimmende Mannschaft und bastelte weiter an der ersten Heimniederlage der Platzherren. Das Mitwirken von Alexander Dirks machte sich bei den Gästen positiv bemerkbar: Er brachte seine Farben mit einem sehenswerten Kopfstoß mit 2:1 in Führung (58.). Ein Lattenknaller der Heidelsheimer schreckte die Gäste nur kurz auf (89.). Einen gut vorgetragenen Konter schloss Patrick Berecko mit einem beherzten Schuss zum 3:1- Endstand (90+1) ab. Durch den Auswärtssieg kletterten die Spargelstädter vom zwölften auf den zehnten Rang und überholten Heidelsheim in der Tabelle. „Die Mannschaft hat an die gute Leistung wie gegen Lauda angeknüpft und einen hochverdienten Sieg eingefahren“, lobte der Schwetzinger Coach Gernot Jüllich.

SV 98: Ullrich; Dorn, Örum, Kettenmann, Berecko, Sertdemir, T. Can, Hocker (79. Nugusse), Dirks, Dia (68. J. Can), Jüllich (88. Scalia).

Neuer Torwarttrainer

Kevin Knödler begleitet seit dieser Saison das Amt des Torwarttrainers beim SV 98. Der 42-Jährige, der in Schwetzingen wohnt, kann auf eine stolze Torwartkarriere zurückblicken. Bei Eintracht Frankfurt stand er bis zur A-Jugend im Kasten. Zu Beginn seiner aktiven Zeit bei der Eintracht hatte Knödler das Pech, dass ihm mit Andreas Köpke und Oka Nilolov zwei „Schwergewichte“ zwischen den Pfosten den Weg zur Nummer eins verbauten. Während seiner Bundeswehrzeit in Walldürn wechselte er zum damaligen Oberligisten FV Lauda. Sein Weg führte dann wieder in heimliche Gefilde zur TSG Hoffenheim, wo er unter Trainer Hansi Flick als Stammtorhüter den Sprung von der Verbands- bis zur Regionalliga schaffte. Es folgten weitere Stationen in der Regionalliga beim SV Waldhof Mannheim, VfR Wormatia Worms, FSV Oggerheim und SV Elversberg.

„Wir sind froh, so einen erfahrenen Torwart als Trainer in unseren Reihen zu wissen. Er war schon immer ein Wunschkandidat von uns, stand aber noch in der vergangenen Saison beim pfälzischen Verbandsligisten ASV Fußgönheim im Tor“, erklärt SV-98-Abteilungsleiter Matthias Mrosek. Die Nummer eins im Schwetzinger Tor, Steven Ullrich, profitiert sichtbar vom neuen Übungsleiter und hat in den bisherigen Spielen stets eine starke Leistung abgerufen. „Es macht unheimlich viel Spaß unter so einem erfahrenen Torwart zu trainieren“, spart Ullrich nicht mit Lob.

Knödler, der auch die A-Jugendtorhüter des SV 98 unter seinen Fittichen hat, ist mit seiner fröhlichen Art gut angekommen. „Ich finde hier im Verein gute Bedingungen vor. Beide Torhüter der ersten Mannschaft, Steven Ullrich sowie Dennis Hofmann, machen einen guten Eindruck und sind sehr lernwillig. Es macht richtig Freude hier zu arbeiten“, gibt Knödler ein dickes Lob an die Verantwortlichen des SV 98 zurück.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.09.2018