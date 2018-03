Anzeige

Brühl II – SV Seckenheim 3:2 (1:0)

Brühl begann gut und bereits in der 8. Minute nutzte Mario Tessitore eine Flanke von Steffen Ganns aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung. Nur zwei Minuten später verhinderte FVB Keeper Johannes Thiel den schnellen Ausgleich, er klärte gegen Ertan Yildirim per Fußabwehr (10.). In der Folgezeit waren klare Möglichkeiten Mangelware, so dass es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause ging. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte der eingewechselte Sinan Yollu auf 2:0 (48.). Noch einmal spannend machte es Patrick Schulze, er traf in der 65. Minute aus der Distanz zum 2:1-Anschlusstreffer. Den alten Abstand stellte Marco Geist wieder her, er setzte sich im Strafraum gekonnt durch und erzielte mit einem Volleyschuss das 3:1 (78.). Nachdem Jad Chehade per Kopf zum 3:2 getroffen hatte (84.), geriet der Brühler Sieg noch einmal in Gefahr, es blieb aber letztlich beim verdienten 3:2- Erfolg der Heimelf.

Lindenhof II – Rohrhof 2:5 (2:3)

In einem turbulenten Spiel ging der MFC Lindenhof II überraschend in Führung, der SV Rohrhof übte danach aber viel Druck aus und drehte das Spiel noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit gab sich der Tabellenführer keine Blöße und entschied die Partie mit 5:2 für sich.

Mannheim II – Pfingstb. 2:4 (1:3)

Individuelle Fehler und eine schwache Chancenverwertung führten für den VfR Mannheim II zu einer 2:4-Niederlage gegen den SC Pfingstberg-Hochstätt. Der VfR bleibt damit weiterhin das Schlusslicht der Kreisklasse A I.

TSV Neckarau – Ketsch II 1:3 (0:0)

Die Spvgg Ketsch II gewinnt das Topspiel bei der TSV Neckarau mit 3:1 und holte damit drei wichtige Punkte im engen Aufstiegsrennen.

TSG Rheinau – Altlußh. 6:0 (1:0)

Bei der TSG Rheinau handelte sich der SV Altlußheim eine 0:6-Klatsche ein. Der Tabellenvorletzte stellte in der zweiten Hälfte das Fußballspielen komplett ein. Stürmer Marcel Ghirastau war mit vier Toren der Nutznießer.

