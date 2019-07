SV Sandhausen mit Gala-Halbzeit

Rúrik Gislason entwickelt sich immer mehr zum Torjäger. Beim 4:3-Testspielsieg gegen die SG Sonnenhof Großaspach traf der isländische Nationalspieler des SV Sandhausen gleich drei Mal. Davor hatte er in 42 Pflichtspielen in der 2. Bundesliga insgesamt nur drei Treffer erzielt. In der vergangenen Saison blieb er sogar torlos. „Daran kann man ihn nicht messen, denn er hatte da andere Aufgaben zu

