Der SV Waldhof hat seine Serie in der Fußball-Regionalliga fortgesetzt. Der 2:0-(2:0)-Erfolg bei TuS Koblenz gestern Abend war der sechste Sieg in Folge ohne Gegentreffer. Die Tore erzielten Nicolas Hebisch (9.) und Maurice Deville (25.). Auf dem Weg zu den Aufstiegsspielen fehlen dem SVW noch zwei Siege aus drei Spielen.

Notgedrungen mit einer völlig neuformierten Aufstellung ging der SV Waldhof die Aufgabe im Stadion Oberwerth an. Hassan Amin und Dorian Diring fehlten krankheits- und verletzungsbedingt, Kevin Nennhuber war gelbgesperrt und Andreas Ivan saß auf der Bank. Dafür stand Michael Schultz zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf und rückte in die Innenverteidigung, Mirko Schuster spielte den defensiven Part in einer Raute mit Daniel di Gregorio, Marco Schuster und Deville. Hebisch und Benedikt Koep bildeten die Doppelspitze.

Schon die zweite Chance saß: Koep spielte den Ball in die Gasse und Nicolas Hebisch traf mit seinem neunten Saisontor. Die TuS hatte sich von diesem Schock noch gar nicht richtig erholt, da schlug der Gast zum zweiten Mal zu. Der starke Maurice Deville spielte Hebisch frei, und dessen Schuss konnte Torwart Dieter Paucken nur in die Mitte abwehren. Deville stand goldrichtig, nahm Maß und vollstreckte. Es dauerte eine halbe Stunde bis zur ersten TuS-Möglichkeit. Markus Scholz schnappte sich das Leder jedoch vor dem einschussbereiten Dejan Bozic (30.). In der zweiten Hälfte hatte die TuS eine gute Möglichkeit, Lukas Hombachs Schuss aus spitzem Winkel rasierte die Latte (63.). Auf der Gegenseite verpasste Koep die Chance (67.). ü/mm