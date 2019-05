SVA mit Personalproblemen: „Wir sehnen das Rundenende herbei“

Dem 1:7 beim VfR Mannheim II ließ der SV Altlußheim nur vier Tage später einen 5:1-Sieg beim VfL Kurpfalz Neckarau II folgen. Was sich zwischen diesen beiden Begegnungen nicht geändert hat, sind die personellen Probleme, mit denen die Mannschaft von Trainer Michael Eisenhauer zu kämpfen hat. Die Ergebnisspanne in den Partien gegen den Tabellendritten und -vorletzten verdeutlicht jedoch das enorme Gefälle in der Fußball-Kreisklasse A1.

„Wir bauen noch immer Spieler aus der zweiten Mannschaft ein, da wir so viele Ausfälle haben“, verdeutlicht Eisenhauer. „Wir sehnen das Rundenende herbei.“ Die Situation im Klassement erlaubt dem SV Altlußheim nur noch die Wahl zwischen Platz neun und zehn.

Für das Selbstempfinden ist man aber auf jeden Fall bestrebt, den einstelligen Tabellenplatz zu halten und mit ins Ziel zu retten. „Wir versuchen, in jedes Spiel reinzugehen, um es zu gewinnen. Egal, gegen wen es geht“, denkt Eisenhauer nicht daran, irgendetwas herzuschenken. Dass der SV Altlußheim überhaupt da steht und die letzten Begegnungen völlig sorgenfrei bestreiten kann, liegt an einer starken Rückrunde, die den SVA im Tableau der zweiten Halbserie auf Platz sieben führt. Der Abstiegssorgen hat man sich frühzeitig entledigt. „Die Winterneuzugänge haben sehr gut gepasst. Die Mannschaft ist im Verlauf der Saison immer mehr zusammengerückt“, hat Eisenhauer ausgemacht. „Wir haben einen Matchplan, um unsere Fehler vom Anfang abzustellen.“

Diesen Matchplan können die Altlußheimer auch im letzten Heimspiel der Saison gegen den KSC Schwetzingen gut gebrauchen. Der Aufsteiger aus Hirschacker ist in den letzten Wochen personell gebeutelt und geht auf dem Zahnfleisch. „Enver Emiroglu und Oguz Ünver vom KSC kenne ich sehr gut. Es ist eine spiel- und kampfstarke Mannschaft“, hat Eisenhauer beim Gegner festgestellt.

Die weiteren Vereine aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung können im Auf- und Abstiegskampf noch Zünglein an der Waage spielen. So empfängt der FV Brühl II den Tabellendritten TSV Neckarau und der SC Olympia Neulußheim kann dem Spitzenreiter VfR Mannheim II noch in die Aufstiegssuppe spucken. Mit Mannschaften aus dem Abstiegskampf konfrontiert sind die SG Oftersheim, die beim SV 98/ 07 Seckenheim antreten wird, und der SV Rohrhof, der den FC Viktoria Neckarhausen zu Gast hat. wy

