SVH bleibt mit Spitzenreiter auf Augenhöhe

Noch vor Beginn der Runden fünf und sechs zog der SV Lingen sein Team aus der Schach-Bundesliga zurück, was eine Korrektur der Tabelle nach sich zog, da alle Partien nun für die SVL als verloren gewertet wurden. Nach zwei Siegen bleibt die SV Hockheim so mit Spitzenreiter Baden-Baden verlustpunktfrei auf Augenhöhe.

Die Zukunft wird zeigen, ob es sich dabei um eine Momentaufnahme handelt, oder ob das Rennstadtteam den Kampf um den Titel bis zum Finale in Berlin offen gestalten kann.

Partie lange offen

In starker Besetzung trat Hockenheim im Kampf gegen SV Mülheim Nord in Speyer-Schwegenheim an. Am Ende war ein 5,5:2,5-Sieg zu notieren. Gegen die SG Solingen, den ehemaligen deutschen Meister blieb der Kampf zunächst lange Zeit offen, bis sich die Hockenheimer am Ende mit einem 4,5:3,5 von Vladimir Fedoseev an Brett 4 durchsetzten. svh

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.02.2020