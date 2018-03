SVH macht Boden gut

Anzeige

Die Schachvereinigung 1930 rückt nach einem glücklichen Sieg gegen Hamburg und einem hohen Erfolg gegen SK Norderstedt in die Spitzengruppe der Bundesliga auf.

Vor dem ersten Heimspiel in der Stadthalle hatte die Mannschaftsführung deutliche Worte gefunden, um die Spieler an die letztjährige Saison zu erinnern und um das Team auf zwei Siege einzustellen. Am Ende stand ein umkämpfter und glücklicher Sieg zugunsten von Hockenheim zu Buche. Matchwinner waren David Baramidze und Ivan Saric. Am Sonntag trafen die Hockenheimer in der gleichen Besetzung des Vortages auf den SK Norderstedt. Die Zielsetzung war, erneut Boden zu den Spitzenplätzen gut zu machen. Dies gelang mit einem hohen 7,5:0,5-Sieg. So konnte das Rennstadt-Team wieder Boden gut machen. Allerdings haben die Mannschaften vom neuen Tabellenführer SG Solingen und OSG Baden-Baden noch immer Vorsprung und sind nur sehr schwer einzuholen. Von SV Werder Bremen sind die Rennstädter aber nur noch einen Punkt entfernt zg