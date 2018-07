Anzeige

VfB St.Leon – FV Brühl heute, 19.15 Uhr

17 Minuten hatten sich die beiden Landesligisten am Sonntag duelliert, dann machte der Wettergott einen Strich durch die Rechnung und schickte beide Teams in die Kabine. Am heutigen Dienstag wird die Partie nun wiederholt. Die ersten 17 Minuten waren sehr ausgeglichen und es gab kaum Torchancen.

„Defensiv standen wir gut, aber im Spiel nach vorne müssen wir noch kreativer werden“, schildert FV-Co-Trainer Gaetano Scalia. „Allerdings befinden wir uns noch in der Vorbereitung und üben ein neues Spielsystem ein. Da ist es normal, dass noch nicht alles klappt. Dennoch wollen wir das Spiel in St.Leon gewinnen.“ In der nächsten Runde wartet auf den Gewinner die SG Hemsbach. wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.07.2018