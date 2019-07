SVS bezwingt AS Nancy

Die Intensität nimmt zu, die Ergebnisse bleiben dennoch ordentlich: Am Samstag hat der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen beim Kaiserstuhl-Cup gleich zweimal getestet und das Turnier gewonnen. Zunächst trennten sich die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat und der gastgebende Bahlinger SC 2:2, direkt im Anschluss entschied der isländische Nationalspieler Rúrik Gíslason mit seinem Treffer zum 1:0 das Spiel gegen den französischen Zweitligisten AS Nancy.

Der Doppeltest bildete gleichzeitig den Abschluss der ersten Vorbereitungsphase. „Alle annähernd fitten Spieler durften sich heute über 90 Minuten zeigen. Man hat gesehen, dass wir schon noch Probleme hatten, unseren Rhythmus über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Dementsprechend brauchen wir die drei Wochen bis zum ersten Pflichtspiel noch“, erklärte Koschinat.

Kevin Behrens scheint hingegen schon in einer blendenden Verfassung zu sein. Gegen Bahlingen traf der 28-Jährige doppelt. Zufrieden ist der Angreifer aber trotzdem nicht: „Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, weil wir viel hinterhergelaufen sind.“ Zweimal brachte Behrens den SVS in Führung, doch immer wieder hatte der BSC die richtige Antwort parat. „Das darf so eigentlich nicht passieren“, fand Behrens.

Nancy bot dem SVS ebenfalls gut Paroli, wobei Sandhausen über die gesamte Spielzeit etwas druckvoller und strukturierter agierte. „Der Siegtreffer von Rúrik war die logische Konsequenz. In der Schlussphase hatten wir aber auch ein bisschen Glück“, sagte Koschinat, der ein Sonderlob an Behrens und Torwart Rick Wulle verteilte: „Rick hatte eine tolle Ausstrahlung. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen.“

Bis Donnerstag, 11. Juli, haben die Schwarz-Weißen jetzt erst einmal Pause. Das nächste Testspiel steht am Samstag, 13. Juli, gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach auf dem Programm. Spielbeginn ist im „BWT-Stadion am Hardtwald“ um 13 Uhr. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.07.2019