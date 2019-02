SVS fährt mit Ärger im Bauch nach Köln

Es gab reichlich Diskussionsbedarf nach dem Schlusspfiff der Fußball-Zweitligabegegnung zwischen dem SV Sandhausen und dem SV Darmstadt 98. Auslöser dafür war die 34. Minute, in der SVS-Innenverteidiger Tim Knipping in die Grätsche ging, um sich in den Schussversuch von Marvin Mehlem zu werfen. Ohne ersichtliche Berührung ging der Spieler der Lilien daraufhin zu Boden und bekam dafür vom Unparteiischen Lasse Koslowski einen Strafstoß zugesprochen. Tobias Kempe ließ sich die Chance vom Punkt nicht nehmen und schoss zum 1:1-Endstand ein. Zuvor hatte Fabian Schleusener die Hausherren nach einem Eckball von Rúrik Gislason in Führung gebracht (24.).

Der Frust auf Seiten der Hausherren war riesig und beeinflusste deren Auftritt. Knipping, der vermeintliche Übeltäter, fühlte sich nach dem Abpfiff betrogen: „Der hat sich fallen lassen. Der Schiedsrichter war sich selbst nicht sicher und hat Mehlem befragt. Und wenn man dann die Respektlosigkeit besitzt und dem Schiedsrichter ins Gesicht lügt, dann finde ich das sehr traurig.“ Präsident Jürgen Machmeier forderte sogar eine Sperre für den Schiedsrichter: „Herr Koslowski soll in Zukunft Kreisliga pfeifen, da gibt es keine Linienrichter, die ihn korrigieren.“ Denn die Assistenten hatten dem Unparteiischen unmittelbar nach der Aktion signalisiert, dass sie kein Foulspiel gesehen hätten, erklärte Machmeier.

Keine hängenden Köpfe

Nichtsdestotrotz muss Sandhausen mit einem Zähler im Nachbarschaftsduell auskommen. Das ist umso bitterer, da der SVS bis auf drei Punkte an die Darmstädter hätten heranrücken können. Angesichts der nächsten Aufgabe – für die Schwarz-Weißen geht es zum Aufstiegsaspiranten 1. FC Köln – wäre ein Heimsieg gegen die Lilien durchaus hilfreich gewesen. „So fahren wir mit Ärger im Bauch nach Köln“, blickt Machmeier nach vorne, verspricht aber gleichzeitig: „Hier lässt keiner die Köpfe hängen.“

Und das ist auch überhaupt nicht nötig, denn Sandhausen lieferte bis zum Gegentor eine starke Leistung ab. Dann folgte jedoch der Knackpunkt der Partie, denn in der Folge konnte der SVS seinen Schwung nicht beibehalten. Gefährlich wurde es nur noch nach Standards: Knapp 20 Minuten vor dem Ende parierte Sandhausens Schlussmann Marcel Schuhen sehenswert gegen Kempe. Zehn Zeigerumdrehungen später verpasste Schleusener eine Hereingabe von Dennis Diekmeier – es war die letzte Möglichkeit in einer Partie, in der für die Kurpfälzer deutlich mehr möglich gewesen wäre, findet auch Trainer Uwe Koschinat: „Für uns ist der Punkt eindeutig zu wenig. Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir das Spiel nicht vorzeitig entschieden haben.“ Trotzdem überwiegen für Schleusener die positiven Aspekte: „Die Mannschaft ist intakt und wir werden uns Schritt für Schritt da unten rausarbeiten.“

Schlagbarer Gegner?

Doch auch die Kölner werden den SVS mit Wut im Bauch empfangen, denn der „Effzeh“ gab im Parallelspiel am Freitagabend eine 2:0-Führung in Paderborn aus der Hand und verlor mit 2:3. Weitere Ausrutscher dürfen sich die Domstädter im Kampf um den Aufstieg nicht erlauben und das weiß auch Machmeier: „Dort erwartet niemand etwas von uns. Aber man hat gesehen, dass sie schlagbar sind.“ Die Partie in Köln findet am Samstag, 23. Februar, 13 Uhr, statt – und dann hoffentlich auch wieder ohne Schiri-Ärger.

