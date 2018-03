Anzeige

Der SV Sandhausen (im Bild Nejmeddin Daghfous und Sahin Aygünes) empfängt am morgigen Samstag den Traditionsclub VfL Bochum in der 2. Fußball-Bundesliga. Anpfiff ist um 13 Uhr im BWT-Hardtwaldstadion. Unsere Zeitung verlost 2 x 2 Businesskarten und 2 x 2 Tribünenkarten. Wer das Spiel live sehen möchte, schreibt bis heute, Freitag, 14 Uhr, eine E-Mail mit Namen, Telefon und Betreff „SVS-Karten“ an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de. sz/ Bild: dpa