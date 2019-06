SVS ohne Wooten, aber mit Zuversicht

Sandhausen.Am Ende war Andrew Wooten einfach nicht zu überzeugen: Der US-Amerikaner verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen nicht und wechselt – wie zuletzt vermutet – in sein Heimatland, für das er bisher ein Länderspiel absolvierte. Seinen neuen Arbeitgeber will Wooten in Kürze mitteilen. 17 Tore hatte der Angreifer in der vergangenen Saison erzielt und reißt

...