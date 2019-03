SVS spendet Busfahrt und Tickets

Die Profis des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen spendieren gemeinsam mit dem Verein die Busfahrt inklusive der Eintrittskarten für das wichtige SVS-Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt am Samstag, 31. März.

„Oh wie ist das schön“, klang es aus den Fanblöcken des SV Sandhausen nach dem 4:0-Erfolg über den FC St. Pauli am vergangenen Samstag. „Zwischen unserer Mannschaft und den Zuschauern auf den Rängen war ein großartiger Zusammenhalt spürbar. Dieses Wir-Gefühl wollen Mannschaft und Verein über die Länderspielpause hinaus mitnehmen und richten gemeinsam mit den Fans den Fokus auf das nächste Auswärtsspiel in Ingolstadt“, heißt es in einer Pressemitteilung des SVS. Die Anmeldung für das Auswärtsspiel – sowohl für die Busfahrt, als auch für die Eintrittskarten, erfolgt über den SVS-Fanshop in der Jahnstraße. Geöffnet ist dieser am Montag und am Dienstag bis 18 Uhr. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 26. März. zg

