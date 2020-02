SVS steht vor wegweisendem Auswärtsspiel

Nach dem Derby ist vor dem Derby: Der SV Sandhausen gastiert nach der 0:1-Niederlage im baden-württembergischen Nachbarschaftsduell gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntagnachmittag beim hessischen Rivalen SV Darmstadt 98 (Anpfiff: 13.30 Uhr). Die Krux: Das Selbstbewusstsein des Fußball-Zweitligisten ist nach zwei Niederlagen in Serie angekratzt, bestätigt Trainer Uwe Koschinat: „Wir sind gegen Heidenheim in vielen Bereichen an unsere Grenzen gestoßen. Wir haben trotz unserer relativ vielversprechenden Möglichkeiten keine guten Entscheidungen gefällt.“

Dabei hatte der Coach selbst eine wichtige Entscheidung im Vorfeld getroffen: Er wollte die Außenbahnen beleben, opferte dafür Besar Halimi auf der Spielmacherposition – ohne Erfolg: Das Flügelspiel war lahm, die Angriffslinie unkreativ. Heidenheim sah sich nur selten Problemen ausgesetzt. Der Coach ist zunehmend gefordert, denn die Gegner haben sich offensichtlich auf die spielerischen Fortschritte der Schwarz-Weißen eingestellt. Heidenheim setzte auf eine kompakte Abwehr und vereinzelte Nadelstiche. Damit kamen die Schwaben ebenso zu drei Punkten wie eine Woche zuvor der 1. FC Nürnberg. Zum ersten Mal seit fast einem Jahr hat der SVS zwei Partien hintereinander verloren. Dementsprechend spricht Koschinat von einem wegweisenden Duell in Darmstadt: „Das Spiel wird eine Zäsur.“ Bei einer Niederlage könnte eine bisher sorgenfreie Saison allmählich in Gefahr geraten.

Koschinat muss sich also selbst neu erfinden, denn auch der SVD verfügt „über eine sehr gute Verteidigungs-Mentalität“, weiß der Coach. Über die Unentschieden-Könige der Liga sagt er weiter: „Von jetzt auf gleich kann Darmstadt die Verteidigungslinie nach vorne versetzen. Dazu spielen sie mit einer unglaublichen Balance“. Sollte Sandhausen zum dritten Mal nacheinander auf solch eine taktische Herangehensweise keine Lösungen finden und gleichzeitig in der Defensive unachtsam sein, müssen sie die Hessen vorbeiziehen lassen. Koschinat meint: „Nach dem Sieg gegen Dresden werden sie jetzt mit Sicherheit eine Serie starten wollen. Darauf müssen wir uns einstellen.“

Einstellung war auch ein Kritikpunkt, den SVS-Präsident Jürgen Machmeier nach der Pleite gegen Heidenheim monierte: „Wir waren zu brav. Wir müssen wieder mehr Gier und Galligkeit zeigen.“ Ein Mann, der diese Komponenten mitbringen würde und außerdem die Offensive ankurbeln könnte, wäre Julius Biada. Der 27-Jährige wird aber auch weiterhin nicht helfen können. „Sein Trainingsversuch am Donnerstag war kurz und erfolglos“, sagt Koschinat. Biada hatte beim 3:1-Sieg in Osnabrück einen Schlag auf die Wade erlitten.

Wiedersehen mit Schuhen

Aber immerhin dürfen sich die SVS-Profis auf das Wiedersehen mit Marcel Schuhen freuen. Der Torhüter hatte großen Anteil daran, dass Sandhausen im vergangenen Jahr die Klasse hielt. Seit dieser Saison steht er bei den „Lilien“ zwischen den Pfosten, hatte dort aber zu Saisonbeginn Verletzungsprobleme zu kämpfen. Mittlerweile hat Schuhen 13 Spiele absolviert. Und mit einer weiteren guten Leistung könnte der Keeper auch seinem Coach helfen. Dimitrios Grammozis befindet sich gerade in Verhandlungen bezüglich einer Vertragsverlängerung. Die Gespräche seien nach Informationen des Fachmagazins „Kicker“ in einem fortgeschrittenen Stadium. Ein Sieg würde ihn in eine noch bessere Verhandlungsposition bringen, da dürften aber die SVS-Profis etwas dagegen haben. Sie verfolgen ihre eigenen Ziele, bestätigt Koschinat: „Wir wollen die 30-Punkte-Marke knacken.“

