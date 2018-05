Anzeige

Vier weitere Neuzugänge und acht Abgänge gab der sportliche Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen, Otmar Schork, gestern bekannt. Ein Paukenschlag dabei: Fabian Schleusener vom SC Freiburg, der zuletzt als Leihspieler beim Karlsruher SC mit seiner Torgefährlichkeit brillierte (21 Treffer – 17 in 37 Liga-Spielen, drei im Pokal, einer in der Relegation), kommt zur neuen Saison an den Hardtwald. Er wird für ein Jahr ausgeliehen.

Schork freut sich über die Verpflichtung des 26-Jährigen, der in der abgelaufenen Spielzeit zu den besten Torschützen der 3. Liga gehörte: „Fabian hat in der vergangenen Spielzeit seine Qualität mehrfach unter Beweis gestellt und gehörte zu den Leistungsträgern des Karlsruher SC. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den SVS entschieden hat“, weiß er um die Qualität des Stürmers, der in den vergangenen beiden Saisons bereits ausgeliehen war. Dabei kam er mit einer Kreuzbandverletzung vom FSV Frankfurt zum KSC. Er spielte auch schon für den FC Denzlingen, den Bahlinger SC und Waldhof Mannheim.

Sommerfahrplan des SVS 20. Juni: Trainingsauftakt; Begrüßung der Mannschaft, Laktattest; 23. Juni: erstes offizielles Mannschaftstraining; 24. Juni: Team-Vorstellung innerhalb der Fan-Arena (19.16 Uhr); 29. Juni: Testspiel beim ASC Neuenheim (18 Uhr); 30. Juni: Testspiel beim ASV/DJK Eppelheim (17 Uhr); 4. Juli: Testspiel beim SV Oberachern (19 Uhr); 6. Juli: Testspiel gegen den FC Metz (18 Uhr in Forbach, Frankreich); 10. bis 18./19. Juli: Trainingslager in Bad Wörishofen; 25. Juli: Testspiel gegen den VfB Stuttgart (18.30 Uhr); 3. bis 5. August: Erster Spieltag der 2. Liga. svs

„Ich hatte im Vorfeld gute Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainer. Ich möchte hier den nächsten Schritt machen und mich weiter entwickeln, der SV Sandhausen passt hierzu bestens. Nun freue ich mich auf die kommende Saison, die damit verbundenen Aufgaben und den Trainingsstart“, so Schleusener. Auf Nachfrage gibt Schork auch Anfragen von Erstligisten in Bezug auf den 1,86-Meter-Hünen zu, „doch es ist auch im Interesse des SC Freiburg, dass Fabian weiter an Spielerfahrung gewinnt“. Und für den SVS dürfen es in der nächsten Saison ruhig auch ein paar Tore sein, denn mit nur 35 Treffern stellte der Verein zusammen mit dem FC St. Pauli und Erzgebirge Aue den schlechtesten Angriff der Liga: „Wir haben in der vergangenen Saison viele Chancen im Torbereich liegengelassen“, so Schork, der betont, dass die offensiv ausgerichtete Kaderplanung in enger Zusammenarbeit mit Cheftrainer Kenan Kocak erfolgt. Und der sprach sich auch für die bereits feststehenden Kevin Behrens (27 Jahre, 1. FC Saarbrücken, Dreijahresvertrag), Felix Müller (25, Zweijahresvertrag) und Emanuel Taffertshofer (23, Zweijahresvertrag, beide FC Würzburger Kickers) sowie Rückkehrer Erik Zenga (Hallescher FC/Leihe) aus (wir berichteten).