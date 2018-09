Tabellenführer büßt Punkte ein

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisklasse B1 büßte Spitzenreiter SC 08 Reilingen II seine ersten Punkte ein.

Plankstadt II – Reilingen II 1:1 (0:0)

Die Gastgeber legten eine starke Leistung hin. Im ersten Durchgang wurde der Tabellenführer in die eigene Hälfte gedrängt. Durch einen Fehler in der Plankstadter Abwehr ging Reilingen II durch Florian Laier in Führung (50.). Mit der Einwechslung von Fuat Karayalcin in der 63. Minute bewies Trainer Heinz Beneke ein glückliches Händchen. Er erzielte in der 90. Minute durch einen 25-Meter-Hammer den verdienten Ausgleich für Plankstadt II.

Ketsch III – Hockenheim II ausgef.

Kuriose Geschichte: Die Ketscher wollten die Begegnung kurzfristig von 15 auf 17 Uhr verlegen. Hockenheim II lehnte ab, so dass der Verband die Partie daraufhin absagte und verlegte. wy

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.10.2018