Taktik geht auf: Titel!

Bei den süddeutschen U-16-Leichtathletikmeisterschaften in Koblenz hat der für die DJK Hockenheim startende Finn Wollschläger seinen ersten großen Titel eingefahren und wurde über 800 Meter süddeutscher Meister.

Bis es soweit war, musste der 15-jährige Neulußheimer allerdings Schwerstarbeit leisten. In einem von Taktik geprägten Rennen wollte keiner die kraftraubende Führungsarbeit übernehmen und so fungierte Wollschläger als Tempomacher. Er setzte sich bis zur 600-Meter-Marke an die Spitze des elitären Feldes. „Mein Trainer Bernhard Schäfer hat mir als Ziel vorgegeben, das Rennen von vorne zu bestimmen. Ich bin heilfroh, dass diese Rechnung aufging und ich mich über meinen ersten großen Titel freuen kann“, so Finn Wollschläger.

Mit einem kräftezehrenden Zwischensprint schlossen nämlich Jan Dillemuth (TV Assenheim), Lucas Schieber (LAZ Gießen) und der Bayer Christoph Waligorski (TSV Gräfelfing) teilweise zu dritt nebeneinander zu Wollschläger auf und versuchten vergeblich, dem DJK-Mittelstreckenass die Führung streitig zu machen. Nach der Bummelrunde und einer Durchgangszeit von 63 Sekunden hielt der Neulußheimer auf der schnelleren Schlussrunde (59 Sekunden) dagegen und sprintete auf den letzten 200 Metern davon. Auch wenn er in 2:02,15 Minuten seine persönliche Bestzeit nur knapp verpasste, zählte nur der Titel.

Marlene Bormann verpasste beim Dreisprung trotz neuer persönlicher Bestleistung von 10,57 Metern um drei Zentimeter die Norm für die deutsche Meisterschaft und wurde Siebte. Emilia Frank lief im Vorlauf über 100 Meter neue Bestzeit (13,14 Sekunden), konnte dann aber verletzungsbedingt nicht mehr starten. cry

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.06.2019