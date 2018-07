Anzeige

Da ist dem Handball-Drittligisten Oftersheim/Schwetzingen aber noch ein ganz netter Fisch ins Netz gegangen. Denn mit Jerrit Jungmann (Bild) hat sich ein talentierter Rückraummann dafür entschieden, sein erstes Aktivenjahr bei der HG zu verbringen.

Jungmann entstammt der Talentschmiede des Bundesligisten TSV GWD Minden. Im abgelaufenen Spieljahr pflügte er mit seinen Kameraden durch die Weststaffel der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) und beendete die Saison als Meister mit fünf Punkten Vorsprung. Danach war erst im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gegen den späteren Titelträger Berlin Endstation. Dabei trug sich der Mittelmann wie so oft zuvor zweistellig in die Torschützenliste ein. „Ich habe da vom Trainer (Anmerkung: Sebastian Bagats) viel Verantwortung aufgetragen bekommen und es hat sich gut entwickelt für uns“, blickte der Blondschopf zurück. Dies ist wohl auch der Konkurrenz aufgefallen. Denn in vielen gegnerischen Spielberichten wurde er oft zum „auffälligsten Mann“ gekürt. Neben Simon Strakeljahn (156) und Maximilian Nowatski (118) war Jerrit Jungmann (109) drittbester Torschütze seines Teams.

Auch Coach Bagats war zufrieden, für den vor allem die Entwicklung seiner Spieler zählt. Nowatski und Strakeljahn erhielten gleich einen Bundesliga-Anschlussvertrag. Torwart Leon Grabenstein und Malte Nolting stoßen zur GWD-Drittligamannschaft. „Das könnten auch weitere Spieler, wenn sie nicht aus Studiengründen wechseln würden.“ So wie eben Jungmann, den es wegen seines angestrebten BWL-Platzes nach Mannheim verschlug.