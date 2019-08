Talente lernen die Abläufe

Einen Test ohne großartige Erkenntnisse absolvierten die Kurpfalz-Bären aus Ketsch gegen die HSG Mannheim. Ohne Erkenntnisse deshalb, weil die Gäste mit nur sechs Feldspielerinnen aufliefen und am Ende von den frischeren Bären mit 17:41 regelrecht abgeschossen wurden.

„Wir waren selbst überrascht, als wir gesehen haben, dass die HSG nur mit einem Mini-Kader angereist war. Trotzdem war das Vorbereitungsspiel wichtig: So konnten unsere Talente die Abläufe, die wir im Training einstudieren, auch unter Wettkampfbedingungen kennenlernen“, sagte Thomas Löbich, der für die erkrankte Handball-Cheftrainerin Katrin Schneider an der Seitenlinie des Aufsteigers in die Handball-Bundesliga eingesprungen war. Um den Mannheimerinnen mehr Luft zum Durchatmen zu ermöglichen, wurde die Spielzeit dann auch auf dreimal 20 Minuten abgeändert. Bis zum 20:14 in der 36. Minute hielten die Flippers, bei denen die ehemaligen Ketscherinnen Sarah Kral und Caroline Vreden im Kader standen, noch mit. Aber dann konnte der Bundesligaaufsteiger ein Kontertor nach dem anderen erzielen.

Bei den Bären fehlten Anna Michl, Carmen Moser und Sabine Stockhorst. Nächster Test am Samstag, 17. August, gegen HSG Gedern/Nidda, Anwurf um 16.30 Uhr. mjw

Bären: Wiethoff, Moormann; Fackel (6), Feiniler (3), Eckhardt (7/1), Brand, Engelhardt (2), Michels (6), Oßwald (6), Haupt (4), Fabritz (6), Reuthal (1), Marmodee (1), Möllmann.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.08.2019