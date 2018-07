Anzeige

Talentierte Mädchen der Jahrgänge 2006 bis 2009 können am 17. und 18. Juli für die Aufnahme in die Juniorinnen-Fördergruppen Rhein-Neckar und Mittelbaden im Badischen Fußball-Verband (BFV) vorspielen. Nachdem im Frühjahr talentierte Junioren für die elf DFB-Stützpunkte in Baden erfolgreich gesichtet wurden, stehen nun die VR-Talentiade-Sichtungen für die Mädchen an.

Am Dienstag, 17. Juli, um 18 Uhr sichtet der BFV in der Sportschule Schöneck Spielerinnen für die Gruppe Mittelbaden, einen Tag später können Talente um 18 Uhr bei der SG Oftersheim für die Aufnahme in die Gruppe Rhein-Neckar vorspielen. In den Fördergruppen erhalten Talente zusätzlich zum Vereinstraining eine individuelle Förderung durch qualifizierte Trainer. zg