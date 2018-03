Anzeige

Die Sportschützen bestritten den Abschluss des Ordonnanz-Rundenwettkampfs in Hockenheim. Hans Fischer vom Schützenverein Wiesloch gelang es gemeinsam mit seiner Frau Karin, einen ausgezeichneten Wettbewerb zu gestalten, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Weder Wind, Regen und Schnee, noch eisige Kälte, konnten die Ordonnanzschützen von der Teilnahme an den über die Wintermonate laufenden Wettbewerb abhalten.

Über 100 Teilnehmer, dabei auch Damen, aus den Schützenvereinen Altlußheim, Baiertal, Bammental, Dielheim, Gauangeloch, Hockenheim, Mauer, Maxdorf, Nußloch, Rauenberg, St. Ilgen, St. Leon-Rot, Spechbach, Waldwimmersbach und Wiesloch beteiligten sich. 81 Schützen fanden sich zu 27 Mannschaften zusammen. Der Schützenverein Hockenheim stellte zwölf Teilnehmer, die vier Teams bildeten, und die sowohl bei der Einzel- als auch in der Mannschaftswertung gute Platzierungen erreichten. Geschossen wurden die vier Wettbewerbe in St. Leon-Rot auf 50 Meter, in Hockenheim auf 100 Meter, in Mauer und in Hockenheim, wieder auf 100 Meter. Etwas Kulinarisches hatten sich die Sportfreunde aus Mauer einfallen lassen. Dort gab’s Spanferkel vom Grill.

Stefan Krämer vor Marco Rohr

Geschossen wird bei diesem Wettbewerb mit Ordonnanzwaffen. Grob umrissen sind damit Langwaffen (Gewehre) definiert, die ehemals bei Sicherheitskräften, Polizei, Justizbehörden oder beispielsweise beim Zoll im Einsatz waren. Es handelt sich hierbei um Großkaliberwaffen historischer Bauart. Welche Waffen und in welchem Zustand diese für Sportschützen zugelassen sind, regelt der Gesetzgeber. Die Sportordnung des Deutschen Schützenbundes definiert Details der zugelassenen Waffen.